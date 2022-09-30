Музыкальная новинка

Музыка и песни из «Блондинки» вышли в день премьеры фильма

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Релиз саундтрека фильма «Блондинка» состоялся в день цифровой премьеры картины Эндрю Доминика на Netflix.

В пластинку вошли 15 треков: оригинальная музыка Ника Кейва и Уоррена Эллиса и хиты из фильмов с Монро «В джазе только девушки», «Джентльмены предпочитают блондинок» и «Ниагара».

— Работа с Эндрю Домиником — это всегда сложный, но в конечном итоге умопомрачительный опыт, — заявили Кейв и Эллис. — Создание музыки для этого ужасающего и сложного переосмысления истории Мэрилин Монро ничем не отличалось от нашего прошлого опыта, и, как всегда, работать с ним было большой привилегией. Самый мрачный из его фильмов с великолепным духовным саундтреком.

Источник: InterMedia

 

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