Музыка из сериала «Одни из нас» вышла отдельным альбомом

Саундтрек сериала «Одни из нас» был выпущен – на следующий день после премьеры седьмого эпизода телешоу.

В почти двухчасовую звуковую дорожку вошли 66 треков – музыка, написанная Густаво Сантаолальей и Дэйвом Флемингом, а также песни, звучащие в сериале, например, кавер-версия «Long Long Time» Линды Ронстадт, исполненная Ником Офферманом, из третьего эпизода.

Сантаолалья является композитором видеоигры «Одни из нас», ставшей основой для сериала, и так рассказывает о создании саундтрека:

— Процесс адаптации был больше похож на ремесленную работу, чем на новое творение, потому что эти темы были в игре, как и локации. Например, Педро Паскаль и Белла Рэмзи отличаются от актеров, которые озвучивали Джоэла и Элли в игре, но в то же время сохраняют душу персонажей.

Финальная, девятая, серия «Одних из нас» выйдет в эфир HBO 12 марта. Уже известно, что шоу продлено на второй сезон.

Источник: InterMedia