Новости

На этой неделе выходит две премьеры: новая серия приключений в Парке Юрского периода и польская драма о вере

Автор Гинтарас Зукас
200 Sledite Za Novostjami

Мир Юрского периода: Господство (2022) 13+

(фантастика, боевик, приключения)

После уничтожения острова Нублар динозавры вырвались на свободу и заполнили планету. Людям удается поддерживать хрупкое равновесие, определяющее мирное сосуществование на Земле. Но как долго человек сможет сохранять свое господство, живя по соседству с самыми устрашающими существами в истории?

Все наши страхи (2021)

(драма)

Главный герой картины страстно молится, носит тренировочный костюм, украшенную радужными ленточками, носит на груди крест, а в руке – таблетки Ксанакса.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)

Метки:

Актуальные новости

Зеленая волна в Антакальнисе, 230-летний юбилей Плунге и другие новости

Зеленая волна в Антакальнисе, 230-летний юбилей Плунге и другие новости

Автор RADIO•R
Паспорт по предварительной регистрации, увековеченный МЕТР и другие новости

Паспорт по предварительной регистрации, увековеченный МЕТР и другие новости

Автор RADIO•R
220-летие Вильнюсских пожарных, работы на ул. Калварию, фестивали и другие новости

220-летие Вильнюсских пожарных, работы на ул. Калварию, фестивали и другие новости

Автор RADIO•R
Новые полосы движения, отказ от фейерверков, имена для тюленят и другие новости

Новые полосы движения, отказ от фейерверков, имена для тюленят и другие новости

Автор RADIO•R
Ума Турман станет президентом США в адаптации романа «Красный, белый и королевский синий»

Ума Турман станет президентом США в адаптации романа «Красный, белый и королевский синий»

Автор Эвелина Никанорова
Кинотеатр под открытым небом Romuva возвращается в Каунас, Тракайское лето и другие новости

Кинотеатр под открытым небом Romuva возвращается в Каунас, Тракайское лето и другие новости

Автор RADIO•R
Древняя археологическая находка в Литве, которой 13 000 лет, в Вильнюсе появились еще 2 пляжа и другие события за день

Древняя археологическая находка в Литве, которой 13 000 лет, в Вильнюсе появились еще 2 пляжа и другие события за день

Автор RADIO•R
Праздник моря, начало экзаменационной сессии на аттестат зрелости и другие новости за день

Праздник моря, начало экзаменационной сессии на аттестат зрелости и другие новости за день

Автор RADIO•R
Зрелищная мистерия Vilniaus sapnas, новый продуктовый рынок и другие новости за день

Зрелищная мистерия Vilniaus sapnas, новый продуктовый рынок и другие новости за день

Автор RADIO•R