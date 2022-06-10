На этой неделе выходит две премьеры: новая серия приключений в Парке Юрского периода и польская драма о вере

Мир Юрского периода: Господство (2022) 13+

(фантастика, боевик, приключения)

После уничтожения острова Нублар динозавры вырвались на свободу и заполнили планету. Людям удается поддерживать хрупкое равновесие, определяющее мирное сосуществование на Земле. Но как долго человек сможет сохранять свое господство, живя по соседству с самыми устрашающими существами в истории?

Все наши страхи (2021)

(драма)

Главный герой картины страстно молится, носит тренировочный костюм, украшенную радужными ленточками, носит на груди крест, а в руке – таблетки Ксанакса.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)