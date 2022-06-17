На этой неделе выходит 3 премьеры: новый мультфильм студии Pixar, фантастический триллер о клонах и новый британский фантастический фильм ужасов

Базз Лайтер (2022) 0+

(мультфильм, фантастика, приключения)

Фильм рассказывает историю молодого космонавта Базза Лайтера, который, оказавшись на враждебной планете со своим командиром и командой, пытается найти путь домой через пространство и время, одновременно сталкиваясь с угрозой безопасности Вселенной.

Клон (2021) 16+

(фантастика, триллер, комедия, драма)

В мире будущего люди вынуждены отстаивать свое право на существование в публичных смертельных поединках со своими клонами. Саре нужно совершить невозможное, чтобы победить совершенное оружие для манипуляций и убийства — идеальную версию себя. В главных ролях Карен Гиллан (Небула из “Стражей галактики”) и Пол Аарон (“Во все тяжкие”)

Род мужской (2022) 16+

(фантастика, ужасы, драма)

Недавно овдовевшая Харпер уезжает в тихий английский городок, надеясь прийти в себя. Но горе от утраты не сравнится с тем, что ей предстоит пережить, когда кто-то или что-то из окрестных лесов начинает её преследовать…

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)