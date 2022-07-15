Что посмотреть

На этой неделе выходят 2 премьеры: бельгийская мелодрама о взрослении и принятии себя и финский триллер о захвате заложников

Автор Гинтарас Зукас
200 Sledite Za Novostjami

Жизнь, полная безумия (2020) 13+

(комедия, драма)

Алекс и Ноэми хотят ребенка. Но их беспокоит поведение Сюзанны. Элегантная и харизматичная мать Алекса начинает все чаще чудить. Сюзанна становится большим ребенком, осложняя жизнь своего сына и его жены. Это история о полной волнений жизни семейной пары, у которой в конце концов появится настоящий ребенок.

Омерта 6/12 (2021) 13+

(боевик, триллер)

Празднование Дня независимости Финляндии 6 декабря прерывается нападением на президентский дворец. В заложниках оказываются несколько важных гостей. Офицер службы безопасности Макс Таннер назначен переговорщиком по решению ситуации с заложниками, и вскоре становится ясно, что главной целью террористической атаки является план по дестабилизации безопасности Европы. Таннер должен принимать смелые и даже болезненные решения, чтобы выяснить, кто стоит за нападением. Ведь нужно защитить не только человеческие жизни, но и будущее всей Европы.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/

Tags:

Похожее

Netflix создаст свою бюджетную версию при помощи Microsoft

Netflix создаст свою бюджетную версию при помощи Microsoft

Автор Эвелина Никанорова
Премьера экранизации романа Джейн Остин, Тайский документальный сериал о муай тай и другие главные премьеры в сети

Премьера экранизации романа Джейн Остин, Тайский документальный сериал о муай тай и другие главные премьеры в сети

Автор Гинтарас Зукас
Что там с шестым сезоном сериала «Черное зеркало»?

Что там с шестым сезоном сериала «Черное зеркало»?

Автор Эвелина Никанорова
«Убийства в одном здании» продолжатся в третьем сезоне

«Убийства в одном здании» продолжатся в третьем сезоне

Автор Эвелина Никанорова
Объявлен режиссер четвертой части франшизы «Первый мститель»

Объявлен режиссер четвертой части франшизы «Первый мститель»

Автор Эвелина Никанорова
Майкл Манн хочет снять «Схватку 2»

Майкл Манн хочет снять «Схватку 2»

Автор Эвелина Никанорова
На этой неделе выходят 2 премьеры: австралийская комедия и новые похождения Тора в киновселенной Marvel

На этой неделе выходят 2 премьеры: австралийская комедия и новые похождения Тора в киновселенной Marvel

Автор Гинтарас Зукас
Робби, Бэйл и Вашингтон подозреваются в убийстве в «Амстердаме»

Робби, Бэйл и Вашингтон подозреваются в убийстве в «Амстердаме»

Автор Эвелина Никанорова
Юбилей мультфильма «Красавица и Чудовище» отметят в телешоу

Юбилей мультфильма «Красавица и Чудовище» отметят в телешоу

Автор Эвелина Никанорова