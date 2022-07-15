На этой неделе выходят 2 премьеры: бельгийская мелодрама о взрослении и принятии себя и финский триллер о захвате заложников

Жизнь, полная безумия (2020) 13+

(комедия, драма)

Алекс и Ноэми хотят ребенка. Но их беспокоит поведение Сюзанны. Элегантная и харизматичная мать Алекса начинает все чаще чудить. Сюзанна становится большим ребенком, осложняя жизнь своего сына и его жены. Это история о полной волнений жизни семейной пары, у которой в конце концов появится настоящий ребенок.

Омерта 6/12 (2021) 13+

(боевик, триллер)

Празднование Дня независимости Финляндии 6 декабря прерывается нападением на президентский дворец. В заложниках оказываются несколько важных гостей. Офицер службы безопасности Макс Таннер назначен переговорщиком по решению ситуации с заложниками, и вскоре становится ясно, что главной целью террористической атаки является план по дестабилизации безопасности Европы. Таннер должен принимать смелые и даже болезненные решения, чтобы выяснить, кто стоит за нападением. Ведь нужно защитить не только человеческие жизни, но и будущее всей Европы.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)