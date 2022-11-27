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На Кафедральной площади столицы зажегся торт с 700 свечек — главная Рождественская елка страны

Автор Анжелика Орлёнок
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Зажглись огни на главной елке страны. В этом году она представляет с собой торт с 700 свечек. Церемонией зажжения огней на елке был дан старт началу предрождественского периода в столице. О моменте зажжения праздничных огней рассказывает Ярослав Сизов и его блог Slava’s Blog.

Как обычно, главная елка установлена на Кафедральной площади. Елку на Ратуше в этом году решено не водружать.

На Кафедральной площади столицы зажегся торт с 700 свечек &#8212; главная Рождественская елка страны

В грядущем январе Вильнюс будет торжественно отмечать юбилей — городу исполнится 700 лет…

На Кафедральной площади столицы зажегся торт с 700 свечек &#8212; главная Рождественская елка страны

… именно по этой причине конфигурация елки напоминает торт со свечками.

На Кафедральной площади столицы зажегся торт с 700 свечек &#8212; главная Рождественская елка страны

В сухом остатке имеем, что с елкой все хорошо — нарядная и красивая. Можно вокруг нее водить хороводы, а начинать водить — можно прямо сейчас 🙂

Как-то так.

Посмотреть, какой была главная елка страны в прошлые годы

Материал предоставил Ярослав Сизов

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