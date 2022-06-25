На какой пляж отправиться купаться? На пляж, у которого есть Голубой флаг

Когда на улице – жара под 30 градусов, кажется, что для купания подходит любой водоем. Ну а тем, кто относится к месту своего отдыха придирчиво, можно посоветовать отправиться на пляж, которому присвоен престижный Голубой флаг.

Голубой флаг

Когда вы видите, что над пляжем развевается Голубой флаг, знайте, что это совсем не случайно. Это – гарантия того, что пляж соответствует высочайшим международным стардартам, всем критериям качества и экологии. На такой пляж можно спокойно отправляться с детьми. Там всегда благоустроенная территория – и скамейки, и кабинки для переодевания, и мусорные баки, и все необходимое для отдыха. Обязательно – спасательная станция со специально обученными людьми. А качество воды и прилегающей территории постоянно мониторятся соответствующими службами – а значит, они отличного качества. Купаться можно спокойно и с удовольствием.

В этом году в нашей стране целых восемь пляжей удостоились права поднять Голубой флаг. Ниже – информация об этих пляжах.

I пляж Смильтине

На пляже есть детские игровые площадки, площадки для игры в футбол и волейбол; парковочные места для велосипедов. Пляж приспособлен для людей с ограниченными возможностями: специальная дорожка, туалеты, возможность искупаться в море, используя специальную коляску.

На этом пляже можно подкачать мяч или шины велосипеда. Здесь есть бесплатный Wi-Fi, возможность подзарядить телефон. На спасательной станции оборудован медпункт.

Сезон продлится до 15 сентября. Время работы спасателей: 9:00 – 21:00 час.

II пляж Мелнраге

На пляже есть детские игровые площадки, души.

Для людей с ограниченными возможностями оборудованы дорожка, туалеты. На спасательной станции работает медпункт.

Сезон продлится до 15 сентября. Время работы спасателей: 9:00 – 21:00 час.

Центральный пляж Ниды

На пляже оборудованы площадки для игры в футбол и волейбол. Есть места для парковки велосипедов, возможность арендовать велосипед.

Пляж приспособлен для людей с ограниченными возможностями: оборудованы дорожка и туалеты, есть возможность искупаться в море, используя специальную коляску.

На спасательной станции оборудован медпункт.

Сезон продлится до 31 августа. Время работы спасателей: 10:00 – 19:00 час.

Центральный пляж Юодкранте

На пляже оборудованы площадки для волейбола, места для парковки велосипедов. Есть возможность зарядить мобильный телефон. Пляж приспособлен для людей с ограниченными возможностями – для них оборудованы специальная дорожка и туалеты.

Сезон продлится до 31 августа. Время работы спасателей: 10:00 – 19:00 час.

Пляж Прейлы

На пляже есть волейбольная площадка, места для парковки велосипедов. Для людей с ограниченными возможностями оборудованы дорожка, туалеты.

Сезон продлится до 31 августа. Время работы спасателей: 10:00 – 19:00 час.

Пляж Палангского парка Бирутес

Пляж приспособлен для людей с ограниченными возможностями. Есть услуги душа.

Сезон продлится до 31 августа. Время работы спасателей: 9:00 – 20:00 час.

Вильнюсский пляж озера Бальсис

На пляже оборудованы волейбольная и баскетбольная площадки, уличные тренажеры. Есть детские площадки.

Для людей с ограниченными возможностями оборудованы дорожка, туалеты. Есть возможность искупаться с использованием специальной коляски.

Сезон продлится до 15 сентября. Время работы спасателей: 8:00 – 20:00 час.

Вильнюсский Жирмунайский пляж

На пляже есть волейбольная и баскетбольная, а также детские площадки. Есть уличные тренажеры, души.

Для людей с ограниченными возможностями оборудованы дорожка, туалеты. Есть возможность искупаться с использованием специальной коляски.

Сезон продлится до 15 сентября. Время работы спасателей: 8:00 – 20:00 час.

Если же для вас не очень важно, есть ли у пляжа престижный Голубой флаг, то вполне можно отдохнуть на любом оборудованном пляже. Информацию о пляжах несложно найти в интернете. Можно также воспользоваться ссылкой.