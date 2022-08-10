Дети Экология

На крыше может обитать не только Карлсон, но и пчелы

Автор Анжелика Орлёнок
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В Вильнюсе на крыше яслей-сада Bitutė («Пчелка») появился пчелиный улей, самый настоящий. И в нем живут пчелы. Это один из 25 ульев, которые пчеловоды Urbanbee.lt планируют установить на городских крышах.

На крыше может обитать не только Карлсон, но и пчелы

Фото — am.lrv.lt

Добрые пчелы

А для того чтобы дети и взрослые из сада Bitutė чувствовали себя в безопасности, пчеловоды поселили в улее специально выведенных букфастовых пчел, которые трудолюбивы, спокойны и не нападают на людей.

Малыши и их воспитатели смогут не только заботиться о пчелах, но и заниматься различными исследованиями и практической деятельностью. Дети глазами биологов посмотрят на анатомию пчелы, узнают, как появляется мед. Ну и, конечно же, познакомятся с ремеслом пчеловодства, подружатся с пчелами.

А посетители интернет-страницы Bitutė смогут смотреть прямые трансляции и видеорепортажи о чрезвычайно увлекательной жизни пчел и городском пчеловодстве. Посмотреть, как проходят первые дни пчел на крыше садика, можно здесь.

Хорошо ли пчелам живется в городе?

На крыше может обитать не только Карлсон, но и пчелы

Те, кто думает, что в городе по разным причинам нет места пчелам, ошибаются. Оказывается, в городах — богатое разнообразие нектара. Ведь множество различных растений в них цветет с ранней весны до позднего лета. Кроме того, на городских крышах меньше влаги, да и зимой теплее. Поэтому пчелы менее подвержены болезням.

Проект по развитию городского пчеловодства инициировало Министерство окружающей среды. Его задача — обратить внимание на важность сокращающейся популяции пчел для экосистем, а также расселить пчел и в городах. Проект начался совсем недавно – в прошлом году в городах Литвы появилось восемь ульев, а этим летом их число увеличится до 25. Пчелы будут жить в новых современных ульях сразу в семи городах: Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Кретинге, Алитусе, Акмяне и Тракае.

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