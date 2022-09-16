Наоми Аки в роли Уитни Хьюстон прокладывает путь к славе и популярности

Это байопик Уитни Хьюстон, главную роль в котором исполнила Наоми Аки.

— От девушки из хора из Нью-Джерси до одного из самых продаваемых и самых титулованных артистов всех времен, зрители отправляются во вдохновляющее и такое эмоциональное путешествие по новаторской жизни и карьере Хьюстон с потрясающими выступлениями и саундтреком из самых любимых хитов иконы, какими вы никогда не слышали их раньше, — говорится в синопсисе.