Наоми Аки в роли Уитни Хьюстон прокладывает путь к славе и популярности

Первый тизер-трейлер фильма «Я хочу с кем-нибудь потанцевать» (I Wanna Dance with Somebody) представила кинокомпания Sony Pictures.
Это байопик Уитни Хьюстон, главную роль в котором исполнила Наоми Аки.
— От девушки из хора из Нью-Джерси до одного из самых продаваемых и самых титулованных артистов всех времен, зрители отправляются во вдохновляющее и такое эмоциональное путешествие по новаторской жизни и карьере Хьюстон с потрясающими выступлениями и саундтреком из самых любимых хитов иконы, какими вы никогда не слышали их раньше, — говорится в синопсисе.
Источник: InterMedia