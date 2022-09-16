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Наоми Аки в роли Уитни Хьюстон прокладывает путь к славе и популярности

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Первый тизер-трейлер фильма «Я хочу с кем-нибудь потанцевать» (I Wanna Dance with Somebody) представила кинокомпания Sony Pictures.

Это байопик Уитни Хьюстон, главную роль в котором исполнила Наоми Аки.

— От девушки из хора из Нью-Джерси до одного из самых продаваемых и самых титулованных артистов всех времен, зрители отправляются во вдохновляющее и такое эмоциональное путешествие по новаторской жизни и карьере Хьюстон с потрясающими выступлениями и саундтреком из самых любимых хитов иконы, какими вы никогда не слышали их раньше, — говорится в синопсисе.

Источник: InterMedia

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