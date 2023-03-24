Настя Каменских: «Душа – это внутренний мир каждого человека»

Украинская певица Настя Каменских выпустила клип на новую песню, получившую название «Душа».
В клипе Каменских сменила несколько образов, но все они были сделаны по украинским мотивам.
В клипе Каменских сменила несколько образов, но все они были сделаны по украинским мотивам.
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