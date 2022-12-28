Наступающий 2023-й — год Кролика (Кота). Как и в чем лучше встречать Новый год?

Те, кто, готовясь ко встрече Нового года, заглядывают в восточный календарь, конечно, уже знают: 2023 год — это год Черного Водяного Кролика (Кота). Как использовать эту важную информацию и встретить наступающий 2023-й так, чтобы не сделать каких-нибудь непоправимых ошибок?

Год Кролика (Кота)

Прежде всего, знающие люди объясняют, что такие годы, как наступающий, случаются раз в 60 лет. Их признак — наличие цифры «3» в дате. Прошлый раз такие годы приходили в 1903 и 1963-м. Основные свойства, которые характеризуют нынешнего Кролика (Кота) — Черный (синий, голубой), Водяной.

Ну а поскольку и кролик, и кот по жизни — существа милые, пушистые, ласковые и очень трепетно относящиеся к своему потомству, астрологи призывают обратить на это внимание. По их словам, и наступающий год должен быть спокойным и добрым. Остается только надеяться, что их прогнозы сбудутся.

Как встречать Новый год

Больше всех повезло тем, у кого в доме уже живет настоящий Черный Кролик (или такой же Кот). Им не надо будет специально разыскивать в магазинах статуэтку этого милого животного, чтобы поставить на праздничный стол или на подоконник.

Ну а что касается новогоднего стола, то понятно, что на нем не должно быть блюд из крольчатины. К счастью, это не настолько популярная пища в наших краях. А вот рыбу (лосось, тунец или просто селедку), птицу или другое мясо, уверяют астрологи, вполне можно приготовить и подать к столу. Этим удастся порадовать второго покровителя наступающего года, Кота. Приветствуются на праздничном столе также легкие закуски, овощи (морковь, капуста) и, конечно же, зелень — укроп, салат, лук и т.д.

В чем встречать наступающий 2023-й

Знающие люди уверяют, что Водяной Кролик (Кот) не любит яркие кричащие цвета, а также вычурные наряды. Поэтому для встречи Нового года можно подобрать одежду благородных черного или темно-синего цвета. Хорошим вариантом могут также стать наряды натуральных оттенков, приближенных к природным тонам: песочный и горчичный, мягкий зеленый, а также лиловый и серый. Это относится к нарядам и для мужчин, и для женщин.

В украшении интерьера специалисты советуют использовать синие, шоколадные и даже золотистые оттенки. А вот мех как в интерьере, так и в одежде строго противопоказан. Причем как заячий, так и лисий.

И еще важное дополнение. Одежда и любые аксессуары, которые вы будете использовать при украшении интерьера, должны быть максимально комфортными, удобными и уютными. А кроме того, говорят и астрологи, и стилисты, Водяной Кролик любит не только домашний уют но и аристократизм. А значит, ко встрече года Черного Водяного Кролика (Кота) надо подойти со всей ответственностью.

Но есть и хорошие новости. Если вы вдруг что-то сделаете не так, не спешите переживать. У вас останется еще шанс все исправить. Ведь по восточному календарю Водяной Кролик (Кот) вступит в свои права только в ночь с 21 на 22 января.