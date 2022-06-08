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Netflix показал свою версию «Обители зла» в новом трейлере

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Netflix опубликовал трейлер сериала «Обитель зла» (Resident Evil). Видеосервис не стал следовать событиям оригинальных игр и предыдущих экранизаций, а решил переосмыслить историю о вспышке зомби-вируса, охватившей планету.

Ролик начинается с кадров, в которых героиня Джейд сражается с ордой зомби в 2036 году вместе с другими выжившими. Героиня рассказывает, что апокалипсис начался в 2022 году, когда она с сестрой (девушек в прошлом играют Тамара Смарт и Сиена Агудонг) переехала в Нью-Раккун-Сити – чудо-город, созданный фармацевтической компанией «Амбрелла». Отец девочек, Альберт Вескер (Лэнс Реддик) был занят в разработке лекарства, в котором использовался Т-вирус. Вирус меняет гены живых существ, и невольно создал монстров. В трейлере показаны некоторые из них: гигантские пауки, собаки-зомби и червь размером со здание.

В сериале будут две временные линии – в 2022 и в 2036 году.

Шоураннером и исполнительным продюсером новой версии «Обители зла» стал Эндрю Дабб («Сверхъестественное»). Премьера состоится на Netflix 14 июля.

Источник: InterMedia

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