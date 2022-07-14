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Netflix создаст свою бюджетную версию при помощи Microsoft

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Netflix достигли договоренностей с Microsoft о сотрудничестве в создании бюджетной версии своего стримингового сервиса с рекламными вставками.

Netflix создаст свою бюджетную версию при помощи Microsoft

Представители американского стримингового сервиса рассчитывают, что новый вариант предоставит подписчикам больше выбора, а компаниям даст превосходящие телевидение возможности по рекламе.

— В апреле мы объявили, что представим новый, более дешевый план подписки с просмотром рекламы для потребителей в дополнение к уже существующим планам без рекламы. Сегодня рады сообщить, что мы выбрали Microsoft в качестве партнера по международной рекламе и продажам, — приводит пресс-служба слова операционного директора компании Грега Питерса.

Источник: InterMedia

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