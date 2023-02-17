Никита Киоссе вошел в новую жизнь с альбомом «Что на душе»

Экс-участник популярной группы M-Band Никита Киоссе выпустил в свет свою новый сольный альбом «Что на душе».

В создании этого альбома приняли участие Глеб Фейгин, Егор Натс, Head Fred и Anny.

— У меня есть тысячи причин ненавидеть февраль, но я больше не хочу. Старые травмы со временем заживают, превращаясь в хорошие песни. А в новой жизни есть только любовь, — рассказал музыкант незадолго до выхода альбома.

По словам Никиты Киоссе, это очень важный для него альбом. Он стал во всех смыслах поворотным, связанным с переменами в личной и творческой жизни.

Источник: InterMedia