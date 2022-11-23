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Николь Кидман получит награду Американского института кино

Автор Эвелина Никанорова
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Николь Кидман удостоена награды за прижизненные достижения Американского института кино (AFI Life Achievement Award).

Вручение состоится 10 июня 2023 года на гала-концерте в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Николь стала 49-й обладательницей этого приза и первой австралийкой, удостоенной его.

Николь Кидман получит награду Американского института кино

— Николь Кидман десятилетиями очаровывала зрителей смелостью своего артистизма и гламуром экранной иконы, — заявила председатель попечительского совета AFI Кэтлин Кеннеди. — Она представляет собой силу, смелую в своем выборе и смелую в каждом выступлении. Мы почтем за честь вручить ей эту награду.

55-летняя актриса снялась почти в сотне фильмов и сериалов, является обладательнице премии «Оскар» за роль в фильме «Часы», пяти «Золотых глобусов», «Эмми» и множества других наград. Кидман также известна своей гуманитарной благотворительной деятельностью (в том числе в качестве посла ООН) и уже несколько лет является неофициальным послом сети американских кинотеатров AMC.

Премия за прижизненные достижения Американского института кино была учреждена в 1973 году. Среди ее обладателей Джордж Клуни, Джон Уильямс, Джейн Фонда, Мел Брукс и др.

Источник: InterMedia

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