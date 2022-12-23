Niletto объявил себя быстрорастворимой звездой в «Карамели»

Niletto представил новую композицию «Карамель». Обложку сингла украшает селфи артиста в зеркале гардеробной комнаты и странная надпись, в которой Niletto утверждает, что он «быстрорастворимая звезда».

— Надо лишь добавить воды и немного перемешать, — написал музыкант.

По словам Niletto этим танцевальным треком он решил поднять настроение своим поклонникам.

— Новый трек запремьерился. Время включить и рили потанцевать. Пусть твоё настроение станет чуть свободней и ярче с этой танцевалочкой, — написал музыкант в своих соцсетях.

Источник: InterMedia