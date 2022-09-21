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Нюша рассказала об измене мужа во время ее беременности

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Певица Нюша рассказала о том, как пережить супружескую измену. Своими мыслями певица поделилась в интервью Светлане Бондарчук для ее YouTube-шоу «Света вокруг света».

Нюша рассказала об измене мужа во время ее беременности

Нюша и Игорь Сивов

Она рассказала, что пережила измену во время второй беременности.

— В прошлом году мы с Игорем переживали непростой период. В наших отношениях произошла измена. Важно говорить об этом, ведь это происходит в жизни миллионов, — рассказала певица.

В результате она смогла простить мужа и продолжает жить с ним.

— Не могу посоветовать, как правильно поступать, но важно простить сердцем, а не просто проговорить. Ты сталкиваешься с огромным количеством боли, чувств, эмоций, а потом взвешиваешь: что дальше, готов ты все оставить? – сказала Нюша.

Муж певицы Игорь Сивов прокомментировал эту историю в своих соцсетях, заявив, что этот случай дал им возможность понять, что было не так в их отношениях.

— Мы приняли решение не просто рассказать, а показать на своем примере, что есть вещи в нашей жизни, которые можно принимать по-другому: не разрывать, не посылать, а посмотреть, о чем эта ситуация, — сказал он.

Нюша рассказала об измене мужа во время ее беременности

Нюша и Игорь Сивов воспитывают двоих детей – четырехлетнюю дочь Симбу-Серафиму и сына Саффрона, родившегося в конце прошлого года.

Источник: InterMedia

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