Noize MC снял клип в Литве на трек «Страна дождей»

Весь клип Noize MC сопровождают титры на литовском языке. Название песни и вовсе отсылает к названию Литвы. С переводом реперу помогал барабанщик из Висагинаса Андрей Пих.

«Это видео снято на айфон: кадры в самолёте и планы с зеркалами я снимал сам, с уличными и интерьерными сценами помог наш тур-менеджер Валера Юнусов. Музон мы сочинили на репетиции пару недель назад, обыгрывая новый бас-гитарный рифф Санька, а первую версию инструментала DJ StuFFord собрал из диктофонной записи нашего лайв-джема. Вокал записан в гостиничном номере на недавних гастролях в Женеве — я накрылся одеялом вместе с ноутом и микрофоном, чтобы акустические отражения не лезли при записи», — описал процесс создания видео и трека Noize MC.