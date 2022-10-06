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Noize MC снял клип в Литве на трек «Страна дождей»

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Noize MC представил новую песню «Страна дождей», а вместе с тем и музыкальное видео к ней.

Весь клип Noize MC сопровождают титры на литовском языке. Название песни и вовсе отсылает к названию Литвы. С переводом реперу помогал барабанщик из Висагинаса Андрей Пих.

«Это видео снято на айфон: кадры в самолёте и планы с зеркалами я снимал сам, с уличными и интерьерными сценами помог наш тур-менеджер Валера Юнусов. Музон мы сочинили на репетиции пару недель назад, обыгрывая новый бас-гитарный рифф Санька, а первую версию инструментала DJ StuFFord собрал из диктофонной записи нашего лайв-джема. Вокал записан в гостиничном номере на недавних гастролях в Женеве — я накрылся одеялом вместе с ноутом и микрофоном, чтобы акустические отражения не лезли при записи», — описал процесс создания видео и трека Noize MC.

 

 

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