Ноябрьский апдейт. Страна готовится к Рождеству — что известно на данный момент?

О главной елке страны и ее подготовке к Рождеству не писал только ленивый. И в прессе, и в соцсетях оценивались ее стоимость и внешний вид. Но поскольку городские власти призывают не спешить с выводами и дождаться открытия праздника, лучше так и сделать. Зажжение огней на столичной елочке состоится в субботу, 26 ноября. Начало праздника в 19 часов. С полным списком рождественских мероприятий в столице можно ознакомиться на странице kaledossostineje.lt.

А пока Вильнюс приглашает принять участие в одном из любимых конкурсов горожан Kuriu Kalėdų nuotaiką Vilniuje 2022, «Создаю Рождественское настроение в Вильнюсе 2022». Тема этого года — уютное и устойчивое Рождество. Традицию декорирования витрин, фасадов, дворов зданий предлагают продолжить предпринимателям, компаниям, учреждениям и сообществам Вильнюса — но при этом их просят выбирать устойчивые, экологичные решения. Участие в конкурсе – бесплатное. Надо до 11 декабря (включительно) заполнить регистрационную анкету участника на странице kaledossostineje.lt/konkurso-registracija и выслать качественную фотографию декорированного объекта по эл. почте [email protected]

Главную елку Каунаса зажгут 25 ноября. Известно, что в этом году собравшиеся на Ратушной площади, глядя на далекие созвездия, будут читать тайны Вселенной и под музыку наслаждаться полетом желаний звезд. Как обычно, каунасцев и гостей города ждет необычная рождественская елка. Художнице Иоланта Шмидтене, которая уже четырнадцать лет занимается украшением главной елки города, на этот раз идею для елочки продиктовали картины М. К. Чюрлениса. На главной елочке Каунаса будут ветви, покрытые золотыми каплями, и множество светодиодных огней. По мнению автора, уютные, излучающие тепло декорации создадут традиционный образ праздника и ощущение спокойствия. Информация о Рождестве в Каунасе

Клайпеда, по своей многолетней традиции, начала готовиться к Рождеству заранее — и некоторое время назад объявила поиск пушистой красавицы. А сегодня стало известно, что Клайпеда уже выбрала новогоднюю елку! После подведения итогов голосования в социальных сетях, с учетом комментариев и доводов технической команды, было официально объявлено, что в декабре 2022 года Клайпедскую Театральную площадь украсит новогодняя елка, отмеченная в голосовании под номером 6. Величественное дерево высотой не менее 15 метров было выбрано из 23 кандидатов. Красавица-елка прибудет на Театральную площадь 29 ноября, а праздничные огни на ней зажгутся 10 декабря. Информацию о рождественских праздниках можно найти на странице klaipedossventes.lt

В Укмерге началась подготовка к Рождеству. Праздник зажжения огней на елке в этом году состоится в субботу, 10 декабря, в 16 часов. В праздничные дни в каждом уголке города будут светить огоньки лазеров, к горожанам в гости прибудет Kalėdų senelis, а маленькие участники праздника смогут покружиться на каруселях.

В Паневежисе начало рождественского периода будет объявлено 2 декабря в 18 часов — на площади Лайсвес зажгутся огни на городской елке, откроется ярмарка. В программе праздника — выступление танцевального коллектива Tavo fortūna, Вайдаса Дзежульскиса с группой Hope. А кульминацией праздника станет показ студии огненного шоу Liepsnose. Праздничные украшения в Паневежисе пробудут до 8 января.

Мы уже рассказывали о том, какая елочка украсит в этом году зимние праздники в Тракае. Тракай решил стать первым городом в Литве, построившим рождественскую елку из солнечных модулей. Тракай – зеленый город, а это много к чему обязывает. Поэтому после консультации со специалистами по солнечной энергетике было решено, что в этом году тракайская городская ель будет давать собственную энергию. А солнечные модули, используемые в ней, продолжат производить энергию и после праздников.

Началась подготовка к любимым зимним праздникам и в других городах страны. Дело в том, что в Вильнюсе уже состоялась встреча Дедов Морозов (Kalėdų seneliai). Хозяева зимних праздников подписали совместную Декларацию и объявили о начале ожидания Рождества.