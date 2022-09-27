Музыкальная новинка

Новая песня Гарри Стайлза и хиты 1950-х вошли в саундтрек «Не волнуйся, солнышко»

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Релиз саундтрека фильма «Не волнуйся, солнышко» состоялся в день выхода картины режиссера Оливии Уайлд в мировой прокат.

В звуковую дорожку вошли 24 трека. Это инструментальная музыка композитора Джона Пауэлла, хиты 1950-х (в это время происходит действие научно-фантастического триллера) в исполнении Рэя Чарльза, Эллы Фицджеральд, Диззи Гиллеспи, Platters, Chords и др., а также оригинальная композиция «With You All the Time». В фильме ее поют исполнители главных ролей Гарри Стайлз (являющийся ее автором) и Флоренс Пью.

Источник: InterMedia

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