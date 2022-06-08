Паспорт по предварительной регистрации, увековеченный МЕТР и другие новости

На стене Дворца правителей – новый барельеф, которым увековечивается… метр. Весь мир пользуется термином «метр», но мало кто знает, что он был создан в XVII веке в Вильнюсе. Его автор – итальянский ученый Тито Ливио Бураттини – в 1675 году в книге Misura universale, изданной в Вильнюсе, предложил новую меру длины под названием «метро каттолико». Это означало, что его следует использовать во всех католических странах.

По подсчетам властей, в Литве состояние теплоузлов в 3000 многоквартирных домах трагическое. Их планируют реновировать без согласия жителей. LNK сообщает, что люди получат счета, но большую часть стоимости работ оплатит государство. По словам правительства и представителей теплосетей, это касается не только жителей, которые не согласны с реновацией. Из-за того, что часть теплоузлов в плохом состоянии, дороже за отопление платят и другие люди.

Сейм запретил переводить бюджетным организациям до 1,2% подоходного налога. После исключения их из списка получателей помощи, с 2025 года жители страны более не смогут адресовать часть своих уплаченных налогов, к примеру, детсадам, школам и прочим бюджетным учреждениям.

14 июня в Литве появится новая стриминг-платформа Disney+. В ее программе – все мультфильмы Диснея, мульфильмы Pixar, киновселенная Marvel, все Звездные войны и другое.

Специалисты призывают жителей страны прививать детей от кори. В последнее время значительно снижается коллективный иммунитет общества. Корь – одна из легче всего распространяемых болезней. Самые частые осложнения – воспаление уха, легких, диарея или даже энцефалит.

С понедельника в Вильнюсе паспорт и ID-карточку можно будет заказать только по предварительной регистрации, сообщил Департамент миграции.

Вильнюсское самоуправление сообщило о планах реконструировать перекресток улиц Швитригайлос и Кауно, а также часть прилегающих к ним улиц. Будут установлены островки безопасности, оборудованы пять полос движения. Планируется также выложить плиткой тротуары, высадить деревья вдоль улиц и др. Представители общественности могут высылать свои пожелания на почту [email protected] до 10 июня.

В Вильнюсе проходит Международный фестиваль уличного искусства SPOT. В его программе – спектакли под открытым небом об исчезающих литовских деревнях, о поиске себя, а также ночные прогулки и интерактивные представления для самых маленьких. Программа фестиваля – на страницах menuspaustuve.lt.

В наступающие выходные, 11 – 12 июня, Усадьба историй в Аникщяй проводит фестиваль для детей и взрослых VAIKŲ KNYGŲ FIESTA. Детская книжная фиеста будет проходить в сквере Vyskupo Общественной библиотеки им. Л. и С. Диджюляй. Это будет настоящий двухдневный праздник литературы, музыки, театра и развлечений. Программа – istorijudvarelis.lt.

Русский драматический театр Литвы 17–19 июня приглашает на поэтический фестиваль «Территория слова». Часть мероприятий «Территории слова» – бесплатные. В рамках фестиваля будет показан перформанс «Спектакль, который не состоялся» (реж. А. Даряла). Представление посвящено премьере спектакля «Маруся Чурай», которая не состоялась 27 февраля 2022 г. в Донецком академическом областном драматическом театре в Мариуполе в связи с трагическими событиями в Украине. Во время перформанса зрители вместе с его участниками спустятся в подвалы РДТЛ и его коридоры.

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