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Зеленая волна в Антакальнисе, 230-летний юбилей Плунге и другие новости

Автор RADIO•R
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Зеленая волна дошла до Антакальниса. 11 июня здесь состоится субботник, во время которого горожане высадят 1680 кустов. Среди них – жасмин, сирень, гортензия, черноплодная рябина и другие.

Зеленая волна в Антакальнисе, 230-летний юбилей Плунге и другие новости

Европарламент (ЕП) принял решение сделать USB Type-C стандартным зарядным разъемом для большинства электронных устройств. Об этом сообщила пресс-служба ЕП. Производители должны внедрить новое правило до осени 2024 года. Оно распространяется на мобильные телефоны, планшеты, электронные книги, цифровые камеры, наушники и гарнитуры, портативные игровые приставки и портативные колонки. На то, чтобы адаптировать кабели для ноутбуков, дается до 40 месяцев после вступления правила в силу. Как отмечает Reuters, реформа серьезно затронет Apple. Смартфоны, выпускаемые американской компанией, оснащены разъемами Lightning.

В Вильнюсе с 2023 года планируют запретить отапливать дома каменным углем и торфяными брикетами, жителям будут выплачивать компенсации.

На столичном Антакальнисском кладбище будет демонтирован мемориал советским воинам, это утвердил на заседании городской совет. По словам мэра столицы, убрать памятники с территории кладбища планируется уже летом.

Зеленая волна в Антакальнисе, 230-летний юбилей Плунге и другие новости

Фото – vilnius.lt

В Новой Вильне благоустраивают территорию на стыке улиц Linksmosios и Parko. Сейчас там проводятся работы, после которых будут высажены новые растения, и зеленая территория будет выглядеть аккуратнее.

С 13 июня изменится режим работы некоторых магазинов Lidl. Часть из них в течение всего летнего периода будет работать до 23:00, а магазин Lidl в Паланге – до 24:00.

Столичная компания Grinda сообщила, что благодаря реализованным ею проектам значительно снизился риск затопления улиц после обильных дождей. Если раньше дожди нарушали движение транспорта в семи местах столицы, то сейчас осталось лишь три проблемных участка. В некоторых местах Вильнюса и сейчас продолжаются работы по установке коллекторов поверхностных сточных вод.

В Паланге по адресу ул. Vytauto, 72 начал работать летний читальный зал Национальной библиотеки им. М. Мажвидаса. Посетители смогут почитать книги, газеты и журналы или просто отдохнуть. Любителей литературы ждут выставки, презентации, встречи с авторами и творческие мастерские. А для школьников подготовлены настольные, ориентационные игры и другие занятия.

С 17 по 19 июня Плунге будет отмечать свой 230-летний юбилей. В программе праздника – фольклорный фестиваль Saulelė raudona, светомузыкальная инсталляция, праздничное шествие, спектакли, ярмарки, концерты. Выступят группа TABASCO, фолк-джаз проект Lietuvos trombonų projektas и Loreta Sungailienė, группа 8 KAMBARYS, Donatas Montvydas и др.

Зеленая волна в Антакальнисе, 230-летний юбилей Плунге и другие новости

Вильнюсский горсовет утвердил изменения в условиях предоставления социальных пособий украинцам. Теперь люди, приехавшие из Украины, смогут получить единовременное пособие до принятия решения о предоставлении временного вида на жительство в Литве. А после получения ВНЖ они приобретают право на финансовую поддержку и выплаты на детей.

Зеленая волна в Антакальнисе, 230-летний юбилей Плунге и другие новости

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