Паспорт по предварительной записи, «Проводы черепашек» и другие новости

С сегодняшнего дня в Вильнюсе заказать паспорт или ID-карточку можно только по предварительной записи.

В аэропортах страны регистрируется значительный рост пассажиропотока. Представители Вильнюсского аэропорта советуют прибывать на регистрацию заблаговременно, за несколько часов до вылета.

Grinda продолжает работы на улицах столицы. Ремонтируются тротуары улиц Калварию, Виенуоле, Озо и других. Продолжается ремонт пешеходной улицы Шнипишкю возле Вильнюсского центрального универмага.

С 1 сентября 2022 года клиенты банка Swedbank, желающие обналичить 10 тыс. евро и больше, должны будут указать причину своих действий. Об этом сообщила пресс-служба банка. Представители банка отмечают, что объяснение, на какие цели пойдут средства, нужны для снижения риска отмывания денег и финансирования террористов. Представитель банка SEB сказала, что банк во всех случаях не спрашивает у клиентов, зачем им такие деньги, но бывают исключения. В банке Luminor такая практика не применяется.

18 июня в Каунасе пройдет «Олимпийский день». Более 100 бесплатных спортивных и развлекательных мероприятий.

В Бирштонасе в июле должна появиться самая длинная в Литве трасса для санок. Обещают, что она будет работать и зимой.

26-27 июля в Вильнюса возвращается Фестиваль комбучи (чайный гриб). Мероприятие, организованное в третий раз, пройдет там, где пройдут первые два – в Художественном инкубаторе Ужуписа.

В пятницу в Вильнюсском районе пройдет соревнование пахарей. После двухлетнего перерыва в Вильнюсский район возвращается традиционное и всегда ожидаемое соревнование фермеров. В пятницу, 17 июня, в Вильнюсском районе, Сужёнской сенюнии, деревне Пакрижес, свои способности смогут продемонстрировать лучшие пахари.

Согласно отчету Европейского агентства по окружающей среде, литовские пляжи по качеству воды попали в десятку лучших в Европейском союзе.

17 июня в 12 часов в Центре посетителей Метеляйского регионального парка состоятся Vėžliukų išlydėtuvės, «Проводы черепашек». На мероприятие выделяется всего час, поэтому рекомендуется не опаздывать.

В субботу в Академии образования Университета им. Витаутаса Великого в столице Литвы открылся Украинский культурный центр. Первая леди Украины Елена Зеленская назвала Украинский культурный центр уникальным примером литовско-украинского сотрудничества – убежищем для 50 тысяч военных беженцев в Литве. «Литовцы, вы возвращаете украинцам чувство дома. Верю, что между этими границами будет торжествовать литовское гостеприимство и благородный дух Университета Витаутаса Великого», — сказала первая леди Украины в своем дистанционном обращении к участникам мероприятия во время открытия центра.

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