Компенсация на покупку экологического транспорта, начало грибного сезона и другие новости

В Литве снова можно получить компенсацию на покупку экологического транспорта: электросамоката, велосипеда и т.д. Для этого надо сдать на свалку старый автомобиль. Тогда государство выплатит компенсацию в размере до 1000 евро на покупку более экологического транспорта. На такие компенсации в этом году выделяется 12 млн евро.

Литва отмечает День скорби и надежды и День оккупации и геноцида – чтит память жертв массовой ссылки невинных граждан на территории Сибири и Крайнего Севера.

Глава Центробанка Литвы: после подорожания ипотеки жители будут меньше тратить на досуг и отдых. Председатель правления Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус отметил, что актуальный для многих жителей Литвы 6-месячный Euribor уже выше 0.

Действие цифровых «ковид-паспортов» (EUDCC) будет продлено в Евросоюзе еще на год — до июня 2023 года.

Семейная карта набирает популярность: ею пользуются две из трех семей, имеющих право на участие в программе. Среди всех муниципалитетов страны лидирует Вильнюсский – здесь семейной картой пользуются 87% многодетных семей.

Вильнюс объединил несколько компаний, осуществляющих аренду транспорта, и создал кластер мобильности. С его помощью планируется расширить сферу услуг, побудить компании обмениваться данными друг с другом. По прогнозам, это поможет увеличить число вильнюсцев, путешествующих альтернативными способами.

С 15 июня в Каунасский район возвращаются бесплатные летние тренировки на свежем воздухе, организованные Бюро общественного здоровья Каунасского района. Тренировки разнообразны и рассчитаны на людей самых разных возрастов. Предварительная регистрация на тренировки не требуется, можно просто приходить и заниматься в свое удовольствие. Более подробно об этом можно прочитать на сайте kauno.diena.lt.

В Каунасском районе открылся необычный маршрут – Изумрудная дорога. На Изумрудной дороге по всему Каунасскому району разместилось более полусотни уникальных арт-объектов литовских и зарубежных авторов. Это скульптуры, светящиеся водонапорные башни, различные инсталляции и многое другое.

В начале июля от причала усадьбы Ильзенберг на озере Ильгис впервые отправится в плавание уникальный электрический катамаран, который будет курсировать между Литвой и Латвией. Аналогов такому катамарану, по данным его создателей, в Европе нет.

В Каунасе больше нет колеса обозрения – его перенесут в Швянтойи. Правда, осенью оно снова вернется в Каунас.

Возле Дома печати в столичном районе Виршулишкес представили самый большой в Литве 3D-рисунок. Его автор – всемирно известный немецкий художник Эдгар Мюллер. Размер трехмерного изображения: 10 на 30 м. Рисунок создаст иллюзию того, что посреди тротуара образовался провал. А на его дне находится волшебный родник, символизирующий чистоту и обновление.

Несколько дней назад в Литве начался грибной сезон. В разных частях Литвы находят подберезовики, подосиновики и боровики, пишет rinkosaikste.lt.

Литва направляет лекарства и другие медсредства почти на 380 тыс. евро из имеющихся медицинских резервов в больницу украинского Могилев-Подольского.