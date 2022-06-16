Годовой отчет президента, старинная мостовая на набережной и другие новости

Президент Литвы Гитанас Науседа зачитал в Сейме третий Годовой отчет. В нем он заявил, что страны Евросоюза должны обеспечить энергетическую независимость от России. Отметил несколько важных направлений, по которым должна осуществляться помощь Украине. Президент отдельно остановился на вопросах обеспечения безопасности Литвы и быстрого роста цен в стране.

До конца срока выбора независимого поставщика электричества осталось несколько дней. Государственная служба регулирования энергетики отмечает, что реально последний день подписания договора – 17 июня, пятница. ESO утверждает, что последний день – 18 июня. Во втором этапе либерализации рынка электроэнергии участвуют потребители, которые используют 1000-5000 кВт в год. Они могут выбирать из следующих поставщиков: Ignitis, Elektrum Lietuva, Enefit, Perlas Energija, Birštono elektra, EGTO energija, Kauno termofikacijos elektrinė.

Семейные врачи в Вильнюсе, на пл. Винцаса Кудирки, провели акцию протеста Balti herojai surištomis rankomis (Белые герои со связанными руками). Таким образом они выражают возмущение проводимой реформой системы здравоохранения.

Будьте бдительны: по данным криминалистов ГКП Вильнюсского округа, мошенники по-прежнему активны и количество заявлений от пострадавших не уменьшается.

В столице Литвы установили больше колонок с питьевой водой. Четыре новых колонки появились рядом со школьными спортивными площадками. В этом году планируют оборудовать еще 7.

В пятницу вечером в одиннадцатый раз в Вильнюсе прозвучат лозунги «Спасибо, Исландия!». Пройдут концерты и мероприятия для детей. Напомним, Исландия была первой страной, которая признала независимость Литвы.

Продолжается музыкальный фестиваль под открытым небом Vilnius – atvira muzikos salė. Это бесплатное мероприятие, которое проходит в разных жилых районах Вильнюса. Сегодня, 16 июня, в 19 часов начнутся концерты в Ерузале возле спортивной площадки (угол улиц Braškių – Maumedžių), в Новой Вильне возле Центра культуры (ул. Gerovės, 1), в Жирмунайском сквере (ул. Žirmūnų, 20) и на площади в Лаздинай (ул. Architektų, 152).

Департамент охраны окружающей среды пояснил, в каких случаях следует экстренно обращаться в природозащитникам по телефону 112. Это надо делать, если повреждается растительность и почва или вырубаются деревья в лесу; если в неположенных местах жгутся костры; если обнаружено загрязнение бытовыми отходами; если обнаружены потенциально опасные вещества или произошла авария, опасная для окружающей среды; если в ДТП пострадало дикое животное и т.д.

19 июня в Литературном музее А. Пушкина в 12 часов состоится лекция «Печатная графика: от истоков до современности» о первой в ВКЛ печатной книге (ок. 1522 г.), о возникновении печатной графики, гравюр и всего того, что когда-то было инновацией. Лекция пройдет на русском языке. Регистрация – [email protected]

Самоуправление Неринги сообщило, в какие дни можно будет полюбоваться светом маяка, который уже стал символом Ниды. Он зажжет свои огни в Йонинес (23 июня); в День коронации Миндаугаса (6 июля); на открытие 55-й регаты в Куршском заливе (25 июля) и ее закрытие (30 июля); во время фестиваля Nida Jazz maratonas (5 августа) и вечером в день забега полумарафона в Ниде (24 сентября).

При реконструкции набережной Нерис и демонтаже части асфальтового покрытия на улице П. Вилейшио была обнаружена старинная мостовая, вымощенная камнями. По предварительным оценкам, эта улица на набережной могла быть построена в межвоенный период (1930 г.). Теперь Департамент культурного наследия должен оценить находку и решить, увековечить ли этот фрагмент городской истории или построить на набережной велосипедную дорожку, как и планировалось.

Проект KINO KARAVANAS фестиваля KINO PAVASARIS отправляется в летнюю экспедицию. За июнь, июль и август кинокараван посетит 40 городов и местечек Литвы и проведет более 100 бесплатных киносеансов под открытым небом. Зрители увидят и уже знакомые им фильмы «Киновесны», и неизвестные ранее работы литовских и украинских кинематографистов. Эти фильмы повествуют о войне в Украине, о человечности, стойкости и многом другом. Первый сеанс – сегодня, 16 июня, в Саснаве.

Политики и общественые деятели призывают подарить украинским детям велосипеды или самокаты. Это можно сделать в любую субботу (до 9 июля) у Белого моста в Вильнюсе, где проходит детский лагерь «День друзей» для ребят из Литвы и Украины.