Дни археологии, «Ночь культуры» и другие новости и мероприятия 17 – 19 июня

Сегодня начинаются Европейские дни археологии. В этом году к Европейским дням археологии присоединились более 20 участников со всей Литвы. Обширная программа предложит посетить 7 выставок, поучаствовать в 16 различных образовательных программах, присоединиться к экскурсиям, прослушать различные лекции, увидеть демонстрации ремесел и реконструкций, принять участие в походах. Мероприятия пройдут 17–19 июня во всех регионах Литвы. Программа фестиваля

Сегодня в Президентском дворце свои награды получили победители проведенного впервые конкурса «Подмастерье года».

Остановка общественного транспорта Sparta в Вильнюсе будет переименована в Vienaragių («Единорогов»). 20 июня остановка будет украшена всевозможными единорогами.

В микрорайоне Вильнюса – Новой Вильне – планируется построить новый магазин RIMI. Он появится на улице Линксмойи.

Открылся обновленный магазин IKI в микрорайоне столицы Иерузале.

Рестораны компании Amber Food вернулась на платформы Wolt и Bolt Food. Рестораны были удалены с платформ после того, как один из акционеров, мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис, отказался выводить свой бизнес из России. После скандала он продал свою часть акций Amber Food, и рестораны вернулись на платформы доставки еды.

Осталось полтора дня для выбора независимого поставщика электроэнергии. Значительной части жителей страны это необходимо сделать до завтра, 18 июня, включительно.

Grinda сообщила о завершении ремонта тротуара длиной 360 м возле Калварийского рынка в столице. Старая тротуарная плитка заменена на новую, обустроена зеленая зона. Теперь ремонтные работы переходят на другую сторону улицы. Работы планируется завершить к концу июля.

Знаменитый шеф-повар Gian Luca Demarco открыл мороженицу в столичном районе Шнипишкес.

Сегодня в Вильнюсе состоится традиционный фестиваль культуры и искусств Kultūros naktis, «Ночь культуры». В этом году его девиз – «Свет всегда побеждает». В программе – примерно 90 мероприятий. Все бесплатные.

В Вильнюсе 17 – 19 июня будет проходить студенческий праздник песни и танца «Гаудеамус». Около 3000 студентов стран Балтии примут участие в концертах хоровой музыки, народных танцев и духовых оркестров. А 19 июня в 17:00 праздник завершится большим концертом в Нагорном парке.

В связи с тем, что в выходные в Вильнюсе пройдет множество мероприятий (основные из них – фестивали Kultūros naktis и Gaudeamus), в центре столицы будут изменения в движении транспорта. А на мероприятия рекомендуется отправляться ночными автобусами. Информация: vilnius.lt.

С 17 июня можно посетить новую инсталляцию в колокольне Кафедрального собора Вильнюса. Инсталляция посвящена пятидесятилетию Летописи Литовской Католической Церкви.

С 17 по 19 июня Плунге отмечает свой 230-летний юбилей. В программе праздника – фольклорный фестиваль Saulelė raudona, светомузыкальная инсталляция, праздничное шествие, спектакли, ярмарки, концерты. Выступят группа TABASCO, фолк-джаз проект Lietuvos trombonų projektas и Loreta Sungailienė, группа 8 KAMBARYS, Donatas Montvydas и др.

С 17 по 19 июня в бывшей Лукишской тюрьме пройдет 8-й Международный фестиваль музыки.

Сегодня, 17 июня, в Таураге открывается Фестиваль искусств KVADRATU. Помимо инсталляций современного искусства, мастер-классов, выставок под открытым небом и многого другого, в рамках фестиваля на концерте выступит электронный рок-квартет SINSTATION.

17–19 июня Русский драматический театр Литвы приглашает зрителей на поэтический фестиваль «Территория слова». В программе – автобусная поэтическая экскурсия, спектакли, «поэтические скамейки» и многое другое. Программа фестиваля – rusudrama.lt.

В субботу, 18 июня, в Швянтойи впервые состоится фестиваль ретро-музыки La Mer. Цель фестиваля – расширить границы культурных мероприятий, чтобы на побережье люди всех возрастов могли найти для себя что-то интересное. Всех участников мероприятия приглашают пополнить свой ансамбль ретро-аксессуарами (шляпка, шарфик), либо одеться в платье или костюм.

В эти выходные один из крупнейших в стране джазовый фестиваль Kaunas Jazz вольется в программу Культурной столицы Европы. Фестиваль пригласит на 10 бесплатных концертов. Полная программа с расписанием выступлений – на странице фестиваля kaunasjazz.lt.

Завтра, 18 июня, на площади Лукишкес в столице появится рынок Жолину. На нем будут продавать травы, цветы, специи, натуральные средства по уходу за телом, кулинарные изделия и изделия народного творчества. Рынок будет работать с 11 до 21 час.

Завтра, 18 июня, в Каунасе пройдет «Олимпийский день». Более 100 бесплатных спортивных и развлекательных мероприятий. Подробная информация.

18 июня стартует единственный в Шяуляйском крае Летний фестиваль профессиональной музыки и искусства. Он будет проходить по выходным, чтобы посетителям было удобно на него попасть. Основные мероприятия фестиваля будут проходить в Титувенском монастыре бернардинцев XVII века. Подробная информация – tytuvenaifestival.lt.

18 июня – особенный день в деревне Клебонишкес. Там стартуют «Дни древних ремесел и образования». В субботу с 11 до 17 часов здесь можно будет попасть в прошлое. А хранители древних ремесел будут обучать мастерству гончаров, резчиков по дереву, садоводов, корзинщиков, резчиков ложек, вязальщиц кукол и многому-многому другому.

18 июня в Казлу Руде пройдет фестиваль «Лес к человеку – человек к лесу». В программе – выставка, концерт, ярмарка и прогулки по парку. Также пройдут соревнования, в которых участники должны будут сварить лучшую кашу из топора.

Вильнюсское самоуправление и Active Vilnius в воскресенье, 19 июня, в 13:00 приглашает проживающих в настоящее время в Вильнюсе украинцев и жителей столицы посетить фестиваль кино и спорта на спортивной площадке Каукиса (столичный микрорайон Паупис).

19 июня в Литературном музее А. Пушкина в 12 часов состоится лекция «Печатная графика: от истоков до современности» о первой в ВКЛ печатной книге (ок. 1522 г.), о возникновении печатной графики, гравюр и всего того, что когда-то было инновацией. Лекция пройдет на русском языке. Регистрация – [email protected].

Интерактивный летний читальный зал снова порадует жителей Клайпеды. Он откроется на набережной Дане, на площади Карлскруна 21 июня. Все лето жителей ждут встречи с писателями, открытые чтения, настольные игры, экскурсии и многое другое

В следующие выходные, 25 – 26 июня, в Тракайском замке состоится Международный фестиваль живой истории Viduramžių šventė 2022. На нем прозвучит старинная музыка, пройдут сражения рыцарей, выступления жонглеров и показы спектаклей. Ремесленники будут обучать древним традициям мастерства. Организаторы обещают, что скучать не придется!

Официально: «Евровидение» в следующем году в Украине не состоится. Это связано с тем, что в Украине продолжается война, а на подготовку к конкурсу требуется 12 месяцев. Предполагается, что сейчас начнутся переговоры с британской телекомпанией BBC, и песенный конкурс в 2023 году пройдет в Великобритании. По правилам конкурса, право проведения «Евровидения» может перейти к стране, которая заняла второе место.

По традиции завтра, 18 июня, «День друзей» приглашает всех вильнюсцев, украинцев и гостей города встретиться у Белого моста в столице. С 12 до 17 часов здесь пройдет множество мероприятий для всей семьи. «День друзей» — это праздник для детей Украины и Литвы — концерты, спортивные развлечения, батутный парк и бесплатные угощения. Подробности ukrainiankids.lt.