Налог на недвижимость, холодный душ, 635-летие Молетай и другие новости

Минфин Литвы предложил ввести всеобщий налог на недвижимость. Центробанк (ЦБ) одобряет предложение, но рекомендует считать налог от общей стоимости всего имущества, а не по стоимости отдельных объектов, кроме того, что тарифы должны быть прогрессивными и едиными для всех. «За недвижимость стоимостью 60 тыс. евро плата должна составить 95 евро в год, а 150 тыс. евро – 415 евро. В результате в бюджет поступило бы 115 млн евро», – сказал на пресс-конференции Гедиминас Шимкус. По данным ЦБ, за недвижимость стоимостью 300 тыс. евро придется платить 1165 евро в год.

Россия в понедельник потребовала от Литвы отменить запрет на транзит части товаров по железной дороге в Калининградскую область, Литва говорит, что не вводила односторонних ограничений, и что данный запрет предусматривают санкции Евросоюза. «Транзит в Калининградскую область через Литву не остановлен и не заблокирован. Литва не вводила никаких односторонних ограничений на этот транзит. Для Калининградской области действуют такие же санкции ЕС, как и для всей Российской Федерации», — говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации Президента Литвы, присланном в понедельник агентству BNS.

На проходящем в Будапеште Чемпионате мира по плаванию Рута Мяйлутите завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 м брассом. В бассейн спортсменка вернулась после почти трехлетнего, а на чемпионат мира – после 5-летнего перерыва.

Те, кто не успеет выбрать поставщика электроэнергии, будут платить на 2-8 центов дороже. «Больше продлевать срок не будут, нет технических возможностей. Поставщика выбрали больше 80% потребителей второго этапа, надеемся, что оставшимся хватит недели», – говорит советник министра энергетики Вита Раманаускайте.

Периоды холодного душа становятся в Вильнюсе все короче. Специалисты рассказывают, что гидравлические испытания занимают несколько часов. Если дефектов не найдено, горячую воду могут включить в тот же день. Если же необходим ремонт, на него может уйти от 1 до 5 дней. Об отключении воды можно узнать заранее. Достаточно ввести адрес своего дома в разделе Karšto vandens išjungimai на странице chc.lt.

В столичных районах Пашилайчяй, Фабийонишкес и Веркяй производится инвентаризация зеленых насаждений. Специалисты Vilniaus Planas физически осматривают каждое растение и вносят информацию в специальную базу данных. В Старом городе, Науяместисе, Шнипишкесе, Жверинасе и некоторых других районах инвентаризация уже прошла. Все желающие могут ознакомиться с информацией о зелени, произрастающей в их дворах, или запланированных для посадки, на интерактивной карте.

Начиная с Йонинес общественный транспорт столицы переходит на летнее расписание.

Министерство сельского хозяйства сообщило, что свиноводы могут подавать в самоуправления заявки на компенсацию средств, которые помогают избежать инфекционных заболеваний. Возмещаться будет до 90%, но не более 900 евро, от стоимости приобретенных средств. Заявки принимаются до 31 июля.

24 июня состоится IX Клайпедский фестиваль карильонов, который пройдет во дворе Музея часов. В программе – и литовские карильонисты, и зарубежные – из Германии, Бельгии и Польши.

В субботу, 25 июня, Молетай отмечает свое 635-летие. В программе – выставки, ярмарки, мастер-классы, концерты, дискотека и лазерное шоу.

Несмотря на то, что синоптики прогнозируют дожди, у них есть и хорошая новость – во второй половине недели погода будет теплой и солнечной. Об этом сообщают синоптики meteo.lt. В среду-четверг будет 23-25 тепла, а начиная с пятницы 26-29 градусов тепла и солнечная погода.

19 сентября в Вильнюсе в концертном зале Compensa состоится концерт Бориса Гребенщикова. Средства из прибыли пойдут на помощь беженцам из Украины в Литве.