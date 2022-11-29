Настольная игра «Мариямполе», Рождественский забег, ёлка Клайпеды и другие новости

Наблюдательный комитет правящего Союза Отечества-Христианских демократов Литвы принял решение об исключении из партии Миколаса Маяускаса, а другой консерватор Миндаугас Скритульскас получил предупреждение. Это случилось после того, как перед утверждением госбюджета на 2023 год Сейм принял предложение Партии свободы о продлении льготного 9-типроцентного тарифа НДС для сферы общественного питания до конца 2023 года, вместо полугода, как планировало правительство. За предложение Партии свободы, которая, по словам премьер-министра, открыла в бюджете дыру размером в 60 000 000 евро, проголосовали 12 членов правящей коалиции из 74: 2 консерватора — Миколас Маяускас и Миндаугас Скритульскас, 9 членов фракции Партии свободы и либерал Андрюс Багдонас.

Практически восемь из десяти жителей Литвы считают, что ситуация в стране ухудшается, свидетельствуют данные опроса, проведенному по заказу портала LRT компанией Baltijos tyrimai. По данным опроса, в конце октября — начале ноября на вопрос о том, что в Литве в основном меняется в последнее время к лучшему или к худшему 84% респондентов ответили, что дела в стране ухудшаются, а 15% считают, что положение улучшается, у 1% не было мнения.

Рождественский забег, который в этом году будет проводиться в 47-й раз, пройдет совсем по-новому: в темное время суток, и в свете рождественских гирлянд, которыми участники забега украсят свою одежду. Организаторы считают, что это создаст праздничную атмосферу не только самим участникам забега, но и горожанам, которые будут наблюдать за мероприятием со стороны.

Работы по строительству Лаздинайского бассейна в столице в основном завершены, его открытие ожидается в феврале следующего года, сообщил вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

В продаже появилась настольная игра «Мариямполе», которая приглашает познакомиться с историей города. Создатели игры Томас Миляускас и Моника Садаускайте говорят, что эта настольная игра знакомит с Мариямполе и его историей, а также дарить незабываемые впечатления любителям стратегических настольных игр. В игре 2-4 игрока соревнуются друг с другом, чтобы вырастить яркий и успешный город. Купить игру: https://www.protagonistas.lt/marijampole

Во вторник по улицам Клайпеды на Театральную площадь пронесли рождественскую елку, которая украсит город во время праздников. В этом году огни на ёлке в Клайпеде зажгут 10 декабря.

Следующей весной на реке Дане в Клайпеде начнет курсировать речной трамвай. Его три года будет обслуживать Клайпедский автобусный парк, 12-местный электробус создан Клайпедским предприятием по производству электрических катамаранов «Popa LT», а понтонные причалы установит муниципальное предприятие «Klaipėdos paplūdimiai».

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис примет участие в заседании Совета министров культуры Европейского Союза во вторник в Брюсселе. Министры культуры стран-членов ЕС обсудят поддержку украинского культурного сектора, в том числе наследия.

На следующей неделе Центральный банк Литвы выпустит в обращение коллекционную серебряную монету номиналом в десять евро, посвященную борьбе Украины за свободу. Как сообщил в понедельник Банк Литвы, большая часть средств, полученных за монеты, будет направлена ​​на помощь Украине. «Помощь каждого человека, купившего монету, составляет 70 евро. Средства будут переведены в Национальный банк Украины», — говорится в сообщении Банка Литвы.

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