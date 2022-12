Новый альбом Ланы Дель Рей выйдет в марте

Лана Дель Рей анонсировала выход своего нового альбома.

Девятая студийная пластинка американской певицы получила название Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd. Ее релиз состоится 10 марта 2023 года.

Заглавный сингл Лана представила 7 декабря. Песня была написана ею в соавторстве с Майком Эрмосой. Продюсерами трека стали Джек Антонофф, Дрю Эриксон и Зак Доус. В записи альбома также приняли участие Father John Misty, группа Антоноффа Bleachers, Джон Батисте, рэперша Томми Джинезис и др.

Источник: InterMedia