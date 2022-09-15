Что посмотреть

Новый норвежский детектив «Исчезновение в Лёренскуге», триллер с Наоми Уоттс и другие главные премьеры недели

Автор Гинтарас Зукас
200 Sledite Za Novostjami

Киберпанк: Бегущие по краю (сериал)

(аниме, фантастика, боевик) на Netflix с 13 сентября

Новый норвежский детектив «Исчезновение в Лёренскуге», триллер с Наоми Уоттс и другие главные премьеры недели

В высокотехнологичном мире будущего люди одержимы модификациями тела. Молодой уличный беспризорник соглашается стать наёмником по прозвищу Киберпанк.

Школа разбитых сердец (сериал)

(драма, мелодрама) на Netflix с 14 сентября

Новый норвежский детектив «Исчезновение в Лёренскуге», триллер с Наоми Уоттс и другие главные премьеры недели

На стене школы Хартли-Хай появляется рисунок, раскрывающий тайные связи школьников. Став изгоем, его автор, Эмери, сталкивается с неприятными последствиями такого разоблачения. 

Броуд-Пик (фильм)

(драма) на Netflix с 14 сентября

Новый норвежский детектив «Исчезновение в Лёренскуге», триллер с Наоми Уоттс и другие главные премьеры недели

Достигнув предвершины Броуд-Пика, Мачей Бербека осознал, что это еще не полная победа. 25 лет спустя он готов завершить начатое. 

Исчезновение в Лёренскуге (сериал)

(детектив) на Netflix с 14 сентября

Новый норвежский детектив «Исчезновение в Лёренскуге», триллер с Наоми Уоттс и другие главные премьеры недели

Пропадает жена миллиардера. Норвежская полиция пытается докопаться до истины, несмотря на нападки в прессе и лжесвидетельства. Основано на реальных событиях.

Католическая школа (фильм)

(драма) на Netflix с 14 сентября

Новый норвежский детектив «Исчезновение в Лёренскуге», триллер с Наоми Уоттс и другие главные премьеры недели

Рим, 1975 год. Трое воспитанников католической школы совершают жуткое преступление.

Собаки в космосе (сериал, 2 сезон)

(мультфильм, фантастика, приключения) на Netflix с 15 сентября

Новый норвежский детектив «Исчезновение в Лёренскуге», триллер с Наоми Уоттс и другие главные премьеры недели

Ученые посылают в космос команду генетически модифицированных собак на поиски новой пригодной для жизни планеты.

Судьба: Сага клуба Винкс (сериал, 2 сезон)

(фэнтези, боевик, приключения) на Netflix с 16 сентября

Новый норвежский детектив «Исчезновение в Лёренскуге», триллер с Наоми Уоттс и другие главные премьеры недели

История взросления пяти фей, посещающих Алфею, волшебную школу-интернат в потустороннем мире, где они научатся владеть своими магическими силами, столкнуться с романтическими приключениями, соперничеством и монстрами, которые угрожают самому их существованию. 

Перед зеркалом (фильм)

(комедия) на Netflix с 16 сентября

Новый норвежский детектив «Исчезновение в Лёренскуге», триллер с Наоми Уоттс и другие главные премьеры недели

Четверо сотрудников борются с желаниями и спорят со своими отражениями в зеркале накануне корпоратива в честь 50-летия их косметической компании.

Санто (сериал, 1 сезон)

(криминал, триллер) на Netflix с 16 сентябряНовый норвежский детектив «Исчезновение в Лёренскуге», триллер с Наоми Уоттс и другие главные премьеры недели

Двое полицейских по разные берега Атлантического океана начинают вести отчаянную охоту на злобного международного наркоторговца, чье лицо никто никогда не видел.

Плавучий дом (фильм)

(аниме, приключения, драма) на Netflix с 16 сентября

Новый норвежский детектив «Исчезновение в Лёренскуге», триллер с Наоми Уоттс и другие главные премьеры недели

История о 4х учениках, что когда-то давно дружили, однако с возрастом их пути разошлись. И вот однажды, в летний период эта самая группа школьников встретилась в старом доме, где они все ранее жили. Однако детей поджидал неожиданный подарок, ибо дом оказался необычным, а детишки оказались на его верхушке и при этом посреди океана.

Отомсти за меня (фильм)

(комедия) на Netflix с 16 сентября

Новый норвежский детектив «Исчезновение в Лёренскуге», триллер с Наоми Уоттс и другие главные премьеры недели

Две девушки объединяются, чтобы отомстить: одной за слитое секс-видео, второй — за пущенный слух о домогательствах.

Я был знаменит (фильм)

(комедия, драма, музыка) на Netflix с 16 сентября

Новый норвежский детектив «Исчезновение в Лёренскуге», триллер с Наоми Уоттс и другие главные премьеры недели

Бывшая звезда бой-бэнда неожиданно получает второй шанс на успех после знакомства с одаренным юным ударником. 

Храбрые (сериал)

(фантастика, драма, фэнтези) на Netflix с 16 сентября

Новый норвежский детектив «Исчезновение в Лёренскуге», триллер с Наоми Уоттс и другие главные премьеры недели

Всесильной богине, перевоплотившейся в молодую женщину, предстоит использовать свои божественные силы, чтобы отомстить за смерть сестры и спасти свою семью от гибели. 

Спокойной ночи, мамочка (фильм)

(детектив, триллер) на Amazon Prime Video c 16 сентября

Новый норвежский детектив «Исчезновение в Лёренскуге», триллер с Наоми Уоттс и другие главные премьеры недели

10-летние близнецы дожидаются возвращения матери из больницы после пластической операции. С её появлением всё меняется — отчужденная и холодная женщина постепенно изолирует семью от внешнего мира. Мальчики начинают подозревать, что эта женщина — не их мать, и пытаются выяснить правду любой ценой. В главной роли Наоми Уоттс.

 

 

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