Новый норвежский детектив «Исчезновение в Лёренскуге», триллер с Наоми Уоттс и другие главные премьеры недели

Киберпанк: Бегущие по краю (сериал)

(аниме, фантастика, боевик) на Netflix с 13 сентября

В высокотехнологичном мире будущего люди одержимы модификациями тела. Молодой уличный беспризорник соглашается стать наёмником по прозвищу Киберпанк.

Школа разбитых сердец (сериал)

(драма, мелодрама) на Netflix с 14 сентября

На стене школы Хартли-Хай появляется рисунок, раскрывающий тайные связи школьников. Став изгоем, его автор, Эмери, сталкивается с неприятными последствиями такого разоблачения.

Броуд-Пик (фильм)

(драма) на Netflix с 14 сентября

Достигнув предвершины Броуд-Пика, Мачей Бербека осознал, что это еще не полная победа. 25 лет спустя он готов завершить начатое.

Исчезновение в Лёренскуге (сериал)

(детектив) на Netflix с 14 сентября

Пропадает жена миллиардера. Норвежская полиция пытается докопаться до истины, несмотря на нападки в прессе и лжесвидетельства. Основано на реальных событиях.

Католическая школа (фильм)

(драма) на Netflix с 14 сентября

Рим, 1975 год. Трое воспитанников католической школы совершают жуткое преступление.

Собаки в космосе (сериал, 2 сезон)

(мультфильм, фантастика, приключения) на Netflix с 15 сентября

Ученые посылают в космос команду генетически модифицированных собак на поиски новой пригодной для жизни планеты.

Судьба: Сага клуба Винкс (сериал, 2 сезон)

(фэнтези, боевик, приключения) на Netflix с 16 сентября

История взросления пяти фей, посещающих Алфею, волшебную школу-интернат в потустороннем мире, где они научатся владеть своими магическими силами, столкнуться с романтическими приключениями, соперничеством и монстрами, которые угрожают самому их существованию.

Перед зеркалом (фильм)

(комедия) на Netflix с 16 сентября

Четверо сотрудников борются с желаниями и спорят со своими отражениями в зеркале накануне корпоратива в честь 50-летия их косметической компании.

Санто (сериал, 1 сезон)

(криминал, триллер) на Netflix с 16 сентября

Двое полицейских по разные берега Атлантического океана начинают вести отчаянную охоту на злобного международного наркоторговца, чье лицо никто никогда не видел.

Плавучий дом (фильм)

(аниме, приключения, драма) на Netflix с 16 сентября

История о 4х учениках, что когда-то давно дружили, однако с возрастом их пути разошлись. И вот однажды, в летний период эта самая группа школьников встретилась в старом доме, где они все ранее жили. Однако детей поджидал неожиданный подарок, ибо дом оказался необычным, а детишки оказались на его верхушке и при этом посреди океана.

Отомсти за меня (фильм)

(комедия) на Netflix с 16 сентября

Две девушки объединяются, чтобы отомстить: одной за слитое секс-видео, второй — за пущенный слух о домогательствах.

Я был знаменит (фильм)

(комедия, драма, музыка) на Netflix с 16 сентября

Бывшая звезда бой-бэнда неожиданно получает второй шанс на успех после знакомства с одаренным юным ударником.

Храбрые (сериал)

(фантастика, драма, фэнтези) на Netflix с 16 сентября

Всесильной богине, перевоплотившейся в молодую женщину, предстоит использовать свои божественные силы, чтобы отомстить за смерть сестры и спасти свою семью от гибели.

Спокойной ночи, мамочка (фильм)

(детектив, триллер) на Amazon Prime Video c 16 сентября

10-летние близнецы дожидаются возвращения матери из больницы после пластической операции. С её появлением всё меняется — отчужденная и холодная женщина постепенно изолирует семью от внешнего мира. Мальчики начинают подозревать, что эта женщина — не их мать, и пытаются выяснить правду любой ценой. В главной роли Наоми Уоттс.