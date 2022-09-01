Образование

Новый учебный год: за парты отправляются около полумиллиона учащихся, из них 30 тысяч — первоклашки

Автор Анжелика Орлёнок
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В школах, ВУЗах и профучилищах начался новый учебный год. В классы и аудитории собираются примерно 450 тыс. учеников и студентов и около 40 тыс. педагогов и учителей. Первоклашек в этом году – около 30 тысяч.

Новый учебный год: за парты отправляются около полумиллиона учащихся, из них 30 тысяч &#8212; первоклашки

Новый учебный год: за парты отправляются около полумиллиона учащихся, из них 30 тысяч — первоклашки

После примерно двух лет пандемийных ограничений этот учебный год начался в обычном порядке – без особенных ковидных запретов. В силе остались только требования чаще мыть и проветривать помещения.

В этом году в школах есть ряд новшеств.

В первую очередь, больше внимания планируется уделять обучению математике. В прошлом году экзамен по данному предмету провалила треть абитуриентов. Начинает свою работу специальная группа экспертов, которые подготовят план, как укреплять математические способности детей.

Кроме того, в новом учебном году во всех школах начинают осуществлять программу профориентирования. С учениками будет работать большее число карьерных специалистов, которые помогут принять решения по поводу плана дальнейшего обучения и будущей карьеры.

С началом нового учебного года полиция, как обычно, проведет ряд превентивных акций по безопасности движения. Полицейские и их помощники целый месяц будут патрулировать участки около пешеходных переходов рядом с учебными заведениями. Планируется также активно проверять трезвость водителей.

Больше внимания будет уделяться юным водителям велосипедов, самокатов и мопедов. Впервые призванные на помощь работники Красного креста будут отвечать за просветительскую деятельность.

Начало учебного года отмечено и пикетом по поводу слишком медленного роста зарплат педагогов. В Каунасе профсоюз педагогов ВУЗов выступает с требованием, чтобы в следующем году зарплаты были увеличены не на 10, а на 30 процентов. В противном случае, по словам организаторов протеста, рост оклада будет съедать инфляция. Позже акция протеста запланирована и в Вильнюсе. Министерство образования утверждает, что вопрос увеличения зарплат педагогам будет рассматриваться осенью.

По случаю Дня науки и знаний на Ратушной площади сегодня в 19 часов начнется концерт студенческих коллективов. В нем примут участие коллективы из всех высших учебных заведений столицы: VILNIUS TECH «Vingis», VMU ŠA «Šviesa», VIKO «Voruta», VTDK «Sietuva», VU «Jaunimėlis», ансамбль песни и танца VU и др.

Мероприятия для учащихся всех возрастов проходят сегодня и в других городах страны. Например, в Каунасе состоится праздничный концерт на обновленной Студенческой площади. А Паланга подготовила к началу учебного года целых два праздника для школьников, их учителей и родителей. Сегодня — мероприятие на стадионе Старой гимназии, а 10 сентября — на стадионе Спортивного центра. Там состоится Семейный пикник с множеством спортивных мероприятий, традиционной военной кашей и всевозможными активными играми.

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