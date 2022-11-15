Звёзды Новости

О Кристине Агилере снимут документальный фильм

Автор Эвелина Никанорова
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

Документальный фильм о Кристине Агилере снимает режиссер Тинг Пу («Вэл») по заказу Time Studios и Roc Nation.

О Кристине Агилере снимут документальный фильм

Кристина Агилера

Как сообщает Deadline, производство ленты идет уже полтора года, и создатели фильма фиксируют выступления певицы и другие профессиональные и личные события.

Фильм об Агилере предложит зрителям беспрецедентный доступ к истории ее жизни и личному архиву, начиная с ее первых дней в качестве звезды Disney в подростковом возрасте и заканчивая ее нынешним признанием в качестве международной иконы и одной из самых влиятельных персон современной музыкальной индустрии. В проекте будут отражены все ее ипостаси: артистки, матери и многолетнего борца за свободу творчества и гендерное равенство.

Этот проект станет вторым плодом сотрудничества Time Studios и Roc Nation после их многосерийного документального сериала о Megan Thee Stallion, анонсированного в марте.

Источник: InterMedia

Tags:

Похожее

Роберт Дауни-младший вспоминает жизнь отца вместе с ним в трейлере «Старшего»

Роберт Дауни-младший вспоминает жизнь отца вместе с ним в трейлере «Старшего»

Автор Эвелина Никанорова
Баскетбольная победа литовской сборной, программа Renkuosi mokyti!, ёлка из шерстяных носков и другие новости

Баскетбольная победа литовской сборной, программа Renkuosi mokyti!, ёлка из шерстяных носков и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Тейлор Свифт стала триумфатором MTV EMA 2022

Тейлор Свифт стала триумфатором MTV EMA 2022

Автор Эвелина Никанорова
Рождественский забег, украшения Вильнюса, «Парк мамонтов» и другие новости

Рождественский забег, украшения Вильнюса, «Парк мамонтов» и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Увеличение необлагаемого налогом дохода, тесты успеваемости в школах, книга Шимашюса и другие новости

Увеличение необлагаемого налогом дохода, тесты успеваемости в школах, книга Шимашюса и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Компенсации за газ, Вильнюсский фестиваль света, ремонт мостов и другие новости

Компенсации за газ, Вильнюсский фестиваль света, ремонт мостов и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Жизнь Снупа Догга станет байопиком

Жизнь Снупа Догга станет байопиком

Автор Эвелина Никанорова
Максим Галкин в Литве, проверка для одинадцатиклассников, каток в Лукишкской тюрьме и другие новости

Максим Галкин в Литве, проверка для одинадцатиклассников, каток в Лукишкской тюрьме и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Ева Лонгория стала княгиней провинции на севере Испании

Ева Лонгория стала княгиней провинции на севере Испании

Автор Эвелина Никанорова