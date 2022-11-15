О Кристине Агилере снимут документальный фильм

Документальный фильм о Кристине Агилере снимает режиссер Тинг Пу («Вэл») по заказу Time Studios и Roc Nation.

Как сообщает Deadline, производство ленты идет уже полтора года, и создатели фильма фиксируют выступления певицы и другие профессиональные и личные события.

Фильм об Агилере предложит зрителям беспрецедентный доступ к истории ее жизни и личному архиву, начиная с ее первых дней в качестве звезды Disney в подростковом возрасте и заканчивая ее нынешним признанием в качестве международной иконы и одной из самых влиятельных персон современной музыкальной индустрии. В проекте будут отражены все ее ипостаси: артистки, матери и многолетнего борца за свободу творчества и гендерное равенство.

Этот проект станет вторым плодом сотрудничества Time Studios и Roc Nation после их многосерийного документального сериала о Megan Thee Stallion, анонсированного в марте.

Источник: InterMedia