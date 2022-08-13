О ремонте дорог и пешеходных дорожек и о нехватке водителей общественного транспорта

В старых вильнюсских спальных районах обновится инфраструктура дорожек. При оборудовании новых дорожек будут продуманы не только более удачные решения (пешеходные и велодорожки будут или раздельными, или общими), но и возможность там, где это возможно, увеличить количество парковочных мест. До конца года планируется осуществить от пяти до семи таких проектов. Реализация первого из них уже началась в Пашилайчяй, в сентябре работы начнутся в Вилкпеде и Жирмунай. Проекты реновации дорожек в городских кварталах планируется запустить также в Антакальнисе, Новой Вильне и Фабийонишкес.

Исследование: половина автомобилей Литвы (50-52%) не проходят первый техосмотр.

Литовская ассоциация пассажирского транспорта пытается решить вопрос нехватки водителей троллейбусов и автобусов. Различным министерствам представлены предложения, каким образом можно было бы справиться с проблемой. Среди них:

снижение минимального возраста водителей до 19-20 лет,

подготовка водителей в центрах профессионального обучения и в армии,

отказ от требования для водителей троллейбусов иметь категорию «В»,

водителям автобусов разрешить водить и троллейбусы.

Помимо этого планируется упросить процедуру трудоустройства иностранцев (особенно украинцев).

С 1 января 2023 г. вступает в силу новое требование к автоаптечкам. До конца срока осталось несколько месяцев, поэтому провизоры просят не затягивать с покупкой. Новая автоаптечка стоит от 37 евро, пишет Delfi.

На Вильнюсской трассе рядом с Электренай открылся новый сервисный городок с заправкой, автомойкой, зарядными станциями для электромобилей и пятью точками общепита.

В столице начинается капитальный ремонт аллеи Saulėtekio, которая продолжается от Nemenčinės plentas до улицы Plytinė. Планируется, что ремонт продлится до середины октября. Во время работ движение транспорта будет ограничено. Водителей просят внимательно следить за временными дорожными знаками.

Каунасское городское самоуправление сообщает, что на следующей неделе на нескольких улицах города начнутся работы по прокладке канализационных сетей. В результате проезд по некоторым улицам будет ограничен. Временные неудобства ждут водителей и на улице Йонавос.

В Клайпеде продолжается благоустройство улиц. Изменения затронут, прежде всего, жителей микрорайона Спортининку. Здесь оборудуют 233 места для автомобилей, восемь из них будут предназначены для лиц с ограниченными возможностями. В определенных местах появятся места для стоянки велосипедов. Планируется также посадить новые деревья, кустарники, живые изгороди, установить дорожные знаки. Предполагается, что работы завершатся до конца этого года.