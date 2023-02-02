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Обнаженная Бейонсе на коне объявила о мировом турне

Автор Эвелина Никанорова
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Певица Бейонсе объявила о мировом туре. 

Турне начнется уже 10 мая в столице Швеции — Стокгольме. А завершится 27 сентября в Новом Орлеане (США).

Обнаженная Бейонсе на коне объявила о мировом турне

Бейонсе

Всего у Бейонсе запланирован 41 концерт. Ближайший к Украине пройдет 27 июня в Варшаве. Он станет финальным в европейской части тура. Продажа билетов еще не начата.

Почти пять лет певица не выступала на сцене. Недавний концерт на открытии одного из отелей в Дубае стал мегауспешным. Бейонсе наняла лучших танцоров не только для этого шоу, но и для своего мирового тура.

 

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