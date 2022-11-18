Образование

Образование. Выбор экзаменов и профессии, награждение победителей экзамена по Конституции

Автор Анжелика Орлёнок
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У абитуриентов приближается крайний срок выбора выпускных экзаменов. Об этом напомнило Национальное агентство по образованию. До 24 ноября будущие выпускники школ должны будут выбрать экзамены, которые они планируют сдавать в конце этого учебного года. Напомним, что для получения аттестата зрелости необходимо сдать два госэкзамена — литовский язык и литературу, а также один экзамен на выбор. Всего же абитуриенты могут выбрать не более семи экзаменов на аттестат зрелости. Более подробную информацию можно найти на странице nsa.smm.lt.

Образование. Выбор экзаменов и профессии, награждение победителей экзамена по Конституции

Образование. Выбор экзаменов и профессии, награждение победителей экзамена по Конституции

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В общеобразовательных учреждениях нашей страны в настоящий момент работает 363 специалиста по карьере, которые помогают ученикам определиться с дальнейшим обучением и карьерными планами. Об этом сообщило Министерство просвещения Литвы. По словам его представителей, программа профориентации продолжает развиваться и усиливаться. Напомним, что с начала этого учебного года профориентация школьников проводится уже с 1-го класса.

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В Президентском дворце состоялось награждение победителей экзамена по Конституции этого года. Всего комиссия выбрала 21 победителя. Им вручены золотые монеты номиналом в 50 евро, посвященные 100-летию Конституции, планшетные компьютеры, беспроводные наушники и другие призы. В этом году в экзамене приняли участие почти 26 тыс. человек. А всего за 16 лет существования этого экзамена свои знания проверили около 450 тыс. человек.

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Служба занятости готовит список дефицитных профессий на следующий год, который в Литве облегчит прием на работу людей из третьих стран. Список еще не окончательный, но уже известно, что в нем 134 профессии. Среди наиболее актуальных профессий, как и каждый год, — водители-дальнобойщики, водители автобусов и троллейбусов, работники строительного и промышленного секторов.

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