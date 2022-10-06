Октябрь. Какие рейды полиция проводит в этом месяце?

Дорожная полиция Литвы сообщила, какие рейды на дорогах страны в этом месяце будут проводить ее сотрудники.
7 октября, пятница:
– Проверка того, останавливаются ли водители перед пешеходным переходом, как того требуют Правила дорожного движения.
10 – 16 октября (понедельник – воскресенье):
– Контроль грузовых автомобилей и автобусов (angl. Operation Truck & Bus), который проводится в большинстве стран ЕС (инициируется сетью Дорожной полиции Европы ROADPOL (angl. European Roads Policing Network).
14 – 18 октября (пятница — вторник):
– Контроль пешеходов и велосипедистов (в темное время суток, при плохой видимости) — проверка использования средств безопасности (светоотражатели, яркие жилетки со светоотражающими элементами).
19 – 21 октября (среда – пятница):
– Контроль опасного и хулиганского вождения, маневрирования, обгона в тех местах, где это запрещено, проезда перекрестков, соблюдения сигналов светофора.
24 – 26 октября (понедельник – среда):
– Контроль деятельности водителей, не связанной с вождением (использование мобильных телефонов и т.п.).
– Контроль использования обязательных средств безопасности (ремни безопасности, детские кресла, шлемы).
28 – 31 октября (пятница – понедельник):
– Проверка трезвости водителей транспортных средств, в том числе водителей велосипедов и электросамокатов, а также того, не находятся ли они под воздействием наркотиков или других психоактивных веществ.
29 – 31 октября (суббота–понедельник):
– Контроль пешеходов и велосипедистов (в темное время суток, при плохой видимости) — проверка использования средств безопасности (светоотражатели, яркие жилетки со светоотражающими элементами).
Обратите внимание: окружные комиссариаты полиции на своих территориях могут проводить и другие дополнительные профилактические рейды.