Октябрь. Какие рейды полиция проводит в этом месяце?

Дорожная полиция Литвы сообщила, какие рейды на дорогах страны в этом месяце будут проводить ее сотрудники.

7 октября, пятница:

– Проверка того, останавливаются ли водители перед пешеходным переходом, как того требуют Правила дорожного движения.

10 – 16 октября (понедельник – воскресенье):

– Контроль грузовых автомобилей и автобусов (angl. Operation Truck & Bus), который проводится в большинстве стран ЕС (инициируется сетью Дорожной полиции Европы ROADPOL (angl. European Roads Policing Network).

14 – 18 октября (пятница — вторник):

– Контроль пешеходов и велосипедистов (в темное время суток, при плохой видимости) — проверка использования средств безопасности (светоотражатели, яркие жилетки со светоотражающими элементами).

19 – 21 октября (среда – пятница):

– Контроль опасного и хулиганского вождения, маневрирования, обгона в тех местах, где это запрещено, проезда перекрестков, соблюдения сигналов светофора.

24 – 26 октября (понедельник – среда) :

– Контроль деятельности водителей, не связанной с вождением (использование мобильных телефонов и т.п.).

– Контроль использования обязательных средств безопасности (ремни безопасности, детские кресла, шлемы).

28 – 31 октября (пятница – понедельник):

– Проверка трезвости водителей транспортных средств, в том числе водителей велосипедов и электросамокатов, а также того, не находятся ли они под воздействием наркотиков или других психоактивных веществ.

29 – 31 октября (суббота–понедельник):

– Контроль пешеходов и велосипедистов (в темное время суток, при плохой видимости) — проверка использования средств безопасности (светоотражатели, яркие жилетки со светоотражающими элементами).

Обратите внимание: окружные комиссариаты полиции на своих территориях могут проводить и другие дополнительные профилактические рейды.

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