Музыкальная новинка

Ольга Серябкина открыла зиму «Зимним» EP

Автор Эвелина Никанорова
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Ольга Серябкина выпустила в свет мини-альбом «Зимний». Пластинка включает в себя четыре трека.

По словам певицы, главная цель новой пластинки — согреть слушателей в суровый период холодов.

— Очень жду этого дня, — писала Ольга Серябкина в своих соцсетях незадолго до релиза. — Хочу, чтобы все, кто слышал мою новую музыку, согревались под нее в наступающие холода. Вообще, сейчас такой период, когда нужно делиться любовью, музыкой и чем-то хорошим. И я делюсь с вами своей энергией. Уверена: когда вы услышите мою музыку, вы почувствуете все сами.

На одну из песен с мини-альбома «Зимний» — композицию «Время любовь дарить» был также выпущен видеоклип. В ролике, снятом режиссером Никитой Черниковым, Ольга Серябкина поет свою песню в красной шубе, а на нее падают снежинки.

— Любовь помогает, любовь исцеляет и любовь — это то, что создает новое время. И сейчас время дарить любовь, — представила артистка свою новую работу.

«Зимний» стал вторым альбомом Серябкиной в этом году. Весной певица выпустила свой второй сольный полноформатный альбом под названием «Синий цвет твоей любви».

Источник: InterMedia

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