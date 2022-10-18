Дети Образование

Отдых с детьми во время учебного года, оцифровка образования и новые курсы в школе

Автор RADIO•R
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За отдых с детьми в учебное время родителям в Литве грозят неприятности и даже штрафы. Министерство образования, науки и спорта напоминает, что дети до 16 лет обязаны посещать школу. Если ребенок такого возраста не ходит в школу, родителям грозит наказание. Об этом рассказывает ru.DELFI.lt.

Отдых с детьми во время учебного года, оцифровка образования и новые курсы в школе

Отдых с детьми во время учебного года, оцифровка образования и новые курсы в школе

«Безответственное поведение родителей, которые увозят детей в отпуск в школьное время, может расцениваться как злонамеренное действие, помеха в учебе. В таких случаях родители нарушают закон об образовании, закон об основных правах ребенка. Если ребенок не посещает школу, грозят определенные санкции», — предупреждают специалисты министерства.

Ответственность за пропуск уроков в период учебы указана в договорах со школой, которые подписывают родители учеников. В соответствии с Кодексом административных правонарушений в Литве родителям, которые препятствуют ребенку до 16 лет посещать школу, грозит предупреждение или штраф от 140 до 300 евро  (за повторное нарушение — 280 — 600 евро).

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Литва может стать одним из европейских лидеров в оцифровке образования – полагают специалисты, изучающие возможности цифрового прорыва в общем образовании Литвы.

На предложение EdTech-центра о включении цифровых технологий в ежедневные уроки и внеклассные занятия откликнулись 136 школ, — рассказывает руководитель Центра И. Шуолене. Первая волна тестирования продуктов в школах начинается в этом месяце. А в январе будет объявлен второй набор для школ, стремящихся к внедрению инноваций. 16 разработчиков — IT-компаний — из Литвы и зарубежных стран уже предложили бесплатно протестировать свои цифровые продукты. Среди них обучающие игры, программы, очки виртуальной реальности, командные задания в цифровом пространстве и др.

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С сентября 2023 года в школах появятся уроки жизненных навыков. С 1 по 4 классы эти уроки будут воплощаться интегрированно, одним и тем же учителем. В 5 классе это будет один урок в неделю, с 6 по 10 классы — один урок в две недели.

Об этом рассказал представитель Министерства просвещения Литвы Игнас Гайжюнас. Уроки жизненных навыков призваны помочь детям подготовиться к жизни, дать им знания, которые помогут вовремя распознать и преодолеть различные жизненные трудности.

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Девятиклассники десяти школ смогут принять участие в курсах защиты и гражданской позиции после осенних каникул, сообщило Министерство образования, науки и спорта.

В ноябре девятиклассники школ Алитусского, Каунасского, Пасвалийсского, Шяуляйского, Плунгского, Утенского, Шальчининкайского районов, а также Шилуте, Мариямполе, Таураге примут участие в тренинге, направленном на повышение знаний учащихся о национальной безопасности и роли граждан в государстве. Планируется, что с 2024-2025 годов трехдневный курс станет обязательным и будет проводиться ежегодно во всех школах.

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