«Пацаны» получат продолжение в четвертом сезоне

Amazon Prime Video продлил сериал «Пацаны» на четвертый сезон. Об этом стриминговый сервис объявил через неделю после премьеры третьего сезона.

Глава Amazon Studios Вернон Сандерс заявил, что новый сезон будет еще более дерзким и сатиричным, чтобы повторить успех предыдущих.

InterMedia напоминает, что «Пацаны» основаны на серии комиксов-бестселлеров Гарта Энниса и Дерика Робертсона и адаптированы номинантом на премию «Эмми» Эриком Крипке («Сверхъестественное»). В третьем сезоне «Пацанов» снялись Карл Урбан, Энтони Старр, Дженсен Эклс, Джек Куэйд, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Джесси Ашер, Лас Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капон, Карен Фукухара, Колби Минифи и Клаудия Думит.

Источник: InterMedia