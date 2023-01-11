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Памела Андерсон без макияжа рассказывает о себе в трейлере «Памела, история любви»

Автор Эвелина Никанорова
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Первый трейлер документального фильма «Памела, история любви» (Pamela, A Love Story) обнародовал Netflix.

Эта лента о Памеле Андерсон, созданная при ее личном участии. Идея сделать откровенный фильм о себе появилась у актрисы в прошлом году, когда на Hulu вышел сериал «Пэм и Томми».

— Я заблокировал эту украденную кассету из своей жизни, чтобы выжить, и теперь все это снова всплывает. Я чувствую себя плохо, — говорит Андерсон в трейлере. — Я хочу впервые взять под контроль повествование.

Премьера фильма режиссера Райана Уайта состоится на Netflix 31 января.

Источник: InterMedia

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