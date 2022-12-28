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Памятка для самозанятых работников: с нового года взнос PSD будет составлять 58,63 евро

Автор RADIO•R
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Самозанятые работники и люди, самостоятельно оплачивающие взнос по обязательному страхованию здоровья (PSD) с минимальной месячной зарплаты, в январе должны быть внимательнее при оплате этого взноса.

Памятка для самозанятых работников: с нового года взнос PSD будет составлять 58,63 евро

Памятка для самозанятых работников: с нового года взнос PSD будет составлять 58,63 евро

Минимальная месячная заработная плата увеличивается в следующем году с 730 до 840 евро «на бумаге». С ростом минимальной месячной зарплаты в следующем году повысится и размер PSD.

С января самозанятые работники, которые сами оплачивают обязательное медицинское страхование (PSD) и платят взносы в PSD с ежемесячной минимальной заработной платы, должны будут ежемесячно переводить в «Содру» 58,63 евро (в 2022 г. было 50,95 евро).

Размер взноса, поскольку минимальная месячная зарплата с 2023 года достигнет 840 евро, вырастет на 7,68 евро.

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