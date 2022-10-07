Памятка самозанятому. Чем отличаются PSD и VSD, и в каких случаях Sodra не оплачивает больничный?

Sodra пишет, что ее сотрудникам нередко приходится получать жалобы от самозанятых работников. Оплачивая взносы по обязательному медицинскому страхованию (PSD), в случае болезни они рассчитывают, что Sodra оплатит им больничный.

Однако не все знают, что, как пишет Sodra, уплата взносов PSD обеспечивает возможность бесплатно пользоваться услугами здравоохранения. А вот возможность получения пособия по болезни связана с другими взносами – Государственного социального страхования (VSD).

Чем отличаются PSD и VSD?

Взносы по обязательному медицинскому страхованию (PSD) должны платить все лица, постоянно проживающие в Литве. Это необходимо для того, чтобы человек мог пользоваться бесплатными услугами здравоохранения, иметь право на компенсируемые лекарства, вспомогательные медицинские средства и др.

Размер взноса PSD — 6,98% от ММА. В этом году эта сумма составляет 50,95 евро. Ее необходимо оплачивать ежемесячно, до конца текущего месяца. Код платежа — 444.

Уплачивая взносы Государственного социального страхования (VSD), мы накапливаем стаж социального страхования.

Уплата взносов социального страхования обеспечивает социальные гарантии — возможность получения пособий по болезни, материнству, отцовству, по уходу за ребенком, пенсию. Размеры выплат напрямую зависят от уплаченных взносов.

Что надо делать, чтобы вовремя получать выплаты по больничному?

Лица, осуществляющие индивидуальную деятельность, могут оплачивать взносы VSD один раз в год, после декларирования доходов в Налоговой инспекции (VMI), или ежемесячно. Ежемесячная оплата взносов VSD позволяет получить пособие по болезни сразу после болезни.

Самозанятые жители страны считаются застрахованными на случай болезни и материнства, если они уплатили взносы Государственного социального страхования (VSD) и предоставили в «Содру» SAV-сообщение. Это информация о самостоятельно работающем лице за календарный месяц, предшествующий месяцу, в котором появилось право на пособие по болезни.

Например

Человек осуществляет индивидуальную деятельность. Если он заболел в октябре, пособие по болезни ему назначается только в том случае, если в сентябре он уплатил взносы VSD. Кроме того, надо иметь необходимый стаж социального страхования по болезни и материнству. Он составляет 3 месяца за последние 12 месяцев или 6 месяцев за последние 24 месяца.

В противном случае самозанятые лица могут получить положенные им выплаты только в 2023 году, после декларирования доходов за 2022 год и уплаты взносов социального страхования. В том случае, если у них будет необходимый стаж социального страхования по болезни или материнству.