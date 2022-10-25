Что посмотреть

Пассажиры и команда обнаруживают странный корабль в трейлере «1899»

Автор Эвелина Никанорова
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

Трейлер немецкого мистического хоррор-сериала «1899» представил Netflix.

Как следует из названия, его действие происходит в 1899 году. Пароход с мигрантами направляется из Европы в Америку через Тихий океан. Пассажиры, смешанная группа европейского происхождения, объединены своими надеждами и мечтами о новом столетии и своем будущем за границей. Но их путешествие принимает неожиданный оборот, когда они обнаруживают другой корабль, терпящий бедствие в открытом море. То, что они найдут на борту, превратит их жизнь в ужасающий кошмар.

В новом проекте создателей популярного сериала «Тьма» Барана бо Одара и Янтье Фризе снялись Эмили Бичем, Антон Лессер, Анайрин Барнард, Андреас Пичмнн, Мигель Бернардо, Мацей Мусял, Лукас Тоннесен, Розали Крейг, Янн Гаэль, Матильда Оливье, Изабелла Вей, Гэбби Вонг, Ффлин Эдвардс, Александр Виллауме. Все актеры разных национальностей говорят в сериале на своем родном языке.

Новый сериал дебютирует на Netflix 17 ноября 2022 года.

Источник: InterMedia

Tags:

Похожее

Джонни Гринвуд удостоился награды за лучшие саундтреки

Джонни Гринвуд удостоился награды за лучшие саундтреки

Автор Эвелина Никанорова
Появился первый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Появился первый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Автор Эвелина Никанорова
Принцесса Диана и королевская семья вступают в войну с трагическим исходом в трейлере «Короны»

Принцесса Диана и королевская семья вступают в войну с трагическим исходом в трейлере «Короны»

Автор Эвелина Никанорова
Премьеры в кино: комикс с Дуэйном Скалой Джонсоном, победитель Каннского фестиваля трагикомедия «Треугольник печали», 2 романтических фильма и семейный фильм про спасение тигрёнка

Премьеры в кино: комикс с Дуэйном Скалой Джонсоном, победитель Каннского фестиваля трагикомедия «Треугольник печали», 2 романтических фильма и семейный фильм про спасение тигрёнка

Автор Гинтарас Зукас
В Netflix появилась функция для расставшихся пар

В Netflix появилась функция для расставшихся пар

Автор Эвелина Никанорова
Мини-сериал, посвященный пожару в Нотр-Даме, драмеди «Рэймонд и Рэй» с МакГрегором и Хоуком и другие главные премьеры недели

Мини-сериал, посвященный пожару в Нотр-Даме, драмеди «Рэймонд и Рэй» с МакГрегором и Хоуком и другие главные премьеры недели

Автор Гинтарас Зукас
Вышел первый трейлер новых «Телепузиков» 

Вышел первый трейлер новых «Телепузиков» 

Автор Эвелина Никанорова
Майкл Б. Джордан встречает друга детства в трейлере фильма «Крид 3»

Майкл Б. Джордан встречает друга детства в трейлере фильма «Крид 3»

Автор Эвелина Никанорова
Мартин Скорсезе превратит «Банды Нью-Йорка» в сериал

Мартин Скорсезе превратит «Банды Нью-Йорка» в сериал

Автор Эвелина Никанорова