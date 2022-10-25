Пассажиры и команда обнаруживают странный корабль в трейлере «1899»

Трейлер немецкого мистического хоррор-сериала «1899» представил Netflix.

Как следует из названия, его действие происходит в 1899 году. Пароход с мигрантами направляется из Европы в Америку через Тихий океан. Пассажиры, смешанная группа европейского происхождения, объединены своими надеждами и мечтами о новом столетии и своем будущем за границей. Но их путешествие принимает неожиданный оборот, когда они обнаруживают другой корабль, терпящий бедствие в открытом море. То, что они найдут на борту, превратит их жизнь в ужасающий кошмар.

В новом проекте создателей популярного сериала «Тьма» Барана бо Одара и Янтье Фризе снялись Эмили Бичем, Антон Лессер, Анайрин Барнард, Андреас Пичмнн, Мигель Бернардо, Мацей Мусял, Лукас Тоннесен, Розали Крейг, Янн Гаэль, Матильда Оливье, Изабелла Вей, Гэбби Вонг, Ффлин Эдвардс, Александр Виллауме. Все актеры разных национальностей говорят в сериале на своем родном языке.

Новый сериал дебютирует на Netflix 17 ноября 2022 года.

Источник: InterMedia