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Пенн Бэджли вливается в лондонскую тусовку в тизере четвертого сезона сериала «Ты»

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Тизер-трейлер четвертого сезона сериала «Ты» (You) показали на Netflix.

В нем показаны новые герои, которые окружают Джо Голдберга (Пенн Бэджли), пока он пытается сблизиться с Мариэнн (Тати Габриэль) вдали от родных мест — в Лондоне.

В конце третьего сезона Джо убивает свою жену Лав, подкидывает своего ребенка другой семье и отправляется в Лондон. Здесь он примерил образ профессора Джонатана Мура. Он уверяет, что оставил старый образ жизни позади, хотя в ролике в то же время насмехается над новыми персонажами.

Четвертый сезон сериала «Ты» состоит из двух частей. Первая часть выйдет на Netflix 10 февраля 2023 года, а вторая часть, подобно тому как выходили две части сериала «Очень странные дела», закроет сезон месяц спустя, 10 марта.

Источник: InterMedia

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