Песах и Пасха: обычаи и традиции

Уже в воскресенье, 9 апреля, католики будут отмечать один из важнейших христианских праздников – Пасху. А сегодня, 5 апреля, с заходом солнца начнут праздновать Песах иудеи. Один из основных иудейских праздников продлится до ночи 13 апреля.

Песах

Празднование Песаха продолжается восемь дней за пределами Израиля и семь дней на Земле обетованной. Традиций у этого праздника множество, но одна из них — такая. До наступления праздника обязательно следует провести в доме генеральную уборку и вынести из него весь хамец. Так называют любое мучное блюдо, в том числе хлеб, при приготовлении которого в тесте произошел процесс брожения. Праздничный порядок строго регламентирован. В первый день Песаха в синагогах проводят торжественное богослужение. А вечером семьи собираются за трапезой дома на ужин, который называется седер.

На праздничном столе обязательно присутствуют некоторые блюда, имеющие символические значения. Это маца – пресные хлебцы, символизирующие собой опресноки — хлеб, который успели взять с собой евреи, когда в спешке уходили из Египта. Марор — горькая зелень, символизирующая горечь египетского рабства. Харосет — смесь из тертых яблок, орехов и фиников, символизирующая глину, из которой евреи делали кирпичи, находясь в рабстве. А еще на праздничном столе присутствует кусок зажаренного мяса с косточкой, символизирующий о приношении в жертву ягненка в древности. Следующий за седером день — первый день праздника, в который запрещено работать. За ним идут «будни праздника», а завершается Песах выходным днем, в который читаются фрагменты из священной книги иудаизма Торы.

Пасхальные традиции

Пасха — Светлое Воскресение Христово — древнейший и самый важный праздник у христиан. Воскресение Христово верующими вспоминается на протяжении всего года. В этом году католики отмечают Пасху 9 апреля. День самого строгого поста и молитвы — Страстная пятница – день смерти Иисуса. Суббота – день тишины, а в воскресенье утром начинается праздник Пасхи. Понедельник — выходной день, это второй день Пасхи.

Православные и старообрядцы Пасху будут праздновать через неделю, 16 апреля. А в это воскресенье отметят Вход Господень в Иерусалим, или Вербное Воскресенье.

Традиции празднования Пасхи у католиков и православных христиан схожи. Празднику предшествует сорокадневный Великий пост. В Великую субботу и католики, и православные освящают пищу. В храмах проходят торжественные богослужения, в православии — всенощная служба с крестным ходом. После этого уже можно есть освященную пищу.

Пасха — это семейный праздник. Члены семьи собираются за праздничным столом, поздравляют друг друга. На столе и у католиков, и у православных всегда присутствуют крашеные яички, символ жизни. Писанки — это главное украшение пасхального стола. У католиков они часто бывают окрашены луковой шелухой, а предварительно расписаны воском. Однако сегодня во многих семьях яйца окрашиваются специальными красками в разные цвета. А еще праздничный стол всегда украшается букетиками из вербы, веточками или первыми весенними цветами. На нем будут куличи, копчености и другие угощения.

Почему католики и православные отмечают Пасху в разные дни?

На первом Вселенском соборе в 325 году н.э. была установлена дата празднования Воскресения Христа в первое воскресенье месяца после окончания первого полнолуния, которое будет сразу после дня весеннего равноденствия.

А расхождение в праздновании Православной и Католической Пасхи возникло в XVI веке после введения в летоисчисление григорианского календаря (новый стиль). В Католической церкви дата Воскрешения Христа по-прежнему рассчитывается от дня весеннего равноденствия, но по новому календарю. А восточная Православная церковь придерживается юлианского календаря (старый стиль). Поэтому и дата Православной Пасхи рассчитывается по старому календарю. Дата полнолуния, от которой считается дата Пасхи, в каждом году выпадает на разные дни. Поэтому Католическая Пасха чаще всего бывает раньше Православной на неделю (или даже на пять). А иногда даты совпадают так, что католики и православные отмечают Пасху в один день.