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Певица, автор песен Мария Акелан о новом альбоме и целительной силе музыки

Автор RADIO•R
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Певица, автор песен Мария Акелан о новом альбоме и целительной силе музыки

«На создание альбома меня вдохновила моя дочь София и ее детская искренность», — говорит певица, автор песен Мария Акелан, представившая в августе свой новый альбом, слова и музыку которого она написала сама. В интервью автор признаётся, что ее творчество похоже на дневник, в котором она откровенна и честна, ей не нужно выдумывать идеи – песни рождаются очень естественно. В композициях альбома отражены как события сегодняшнего дня, так и чувства, мысли, переживания последних нескольких лет.

Мария говорит, что основной осью песен нового альбома является духовность и человечность: «Это любовь и приоритет к ближнему, внимательность к окружающему миру, воспитание долгосрочных открытых взаимоотношений, забота о семье, призыв к сочувствию и сопереживанию, наслаждение настоящим, а не сфотографированным и размещенным в социальных сетях моментом, настоящие ощущения и вкус жизни, настоящее общение».

 

В новом альбоме поклонники артистки услышат радостные песни, написанные более пяти лет назад: «Воздушные шары», «Toчно знаю», «Весна» и произведения, написанные совсем недавно, в которых ощутимы настроения, навеянные событиями сегодняшних дней. Например, в песне «Чего нельзя» Мария передает стремление убежать от бытовых проблем, катастроф, разрушить стереотипы, выйти за рамки правил. «Это песня о стремлении к внутренней свободе и боли, которую оно причиняет, о желании изменить то, что нельзя изменить. Я закончила работу над этой песней в апреле этого года, будучи потрясённой новостями о войне», — рассказывает артистка.

Хотя певица, радующая поклонников своей лиричной и чувственной музыкой, говорит, что не смогла бы выделить какую-то одну песню и все ей одинаково дороги, песня, которая лучше всего представляет новый альбом, — «Скрипичный ключ». Она об одиночестве в этом мире, любви, сопереживании и цели творчества автора — согреть человеческую душу. Идею ее музыкального видео продиктовала известная книга французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

В творчестве Марии много упоминаний о важности самой музыки в нашей жизни, артистка считает, что в эти тревожные времена это одно из средств, на которые можно опереться, которое может помочь забыться — чувствуете ли вы себя одиноким или испуганным, или просто хотите отвлечься. «В моем случае музыка рождается от души, и я верю, что она обладает силой лечить души, помогает подняться над повседневностью. Лично я очень чувствительна к музыке, окружающим звукам, голосам. Если я слышу где-то звук, который мне не нравится, мой организм сразу реагирует негативно, мне плохо, я быстро устаю и стараюсь как можно скорее покинуть это место. И наоборот, когда звучит позитивная музыка, которая мне нравится, настроение поднимается, появляется прилив энергии. Поэтому я считаю очень важным для человека выбирать музыку, которая подходит его душе, которая может быть его терапией в трудную минуту или близким фоном в радостные моменты», — говорит Мария.
На вопрос о ближайших планах Мария не скрывает, что у нее в голове уже есть мелодии и композиции, которые появятся в ее следующем альбоме. В настоящее время артист наслаждается последними днями уходящего лета и потихоньку готовится к концертам по случаю выпуска альбома, которые состоятся осенью в Вильнюсе и Клайпеде.

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