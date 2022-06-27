Pink Floyd могут продать свое музыкальное наследие

Музыканты Pink Floyd ведут тайные переговоры о продаже всего своего музыкального каталога.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники из окружения группы, сумма сделки может составить рекордные 500 миллионов долларов. Официальный представитель группы Патрик Маккенна отказался комментировать слухи.

По данным издания, в шорт-листе потенциальных покупателей – Warner Music Group Corp., Sony Music Entertainment, BMG и ещё одна неназванная компания. При этом Sony и Warner уже владеют правами на часть музыки Pink Floyd. Речь идет о продаже каталога записей и песен, а также возможность создавать товары с символикой группы.

Британская рок-группа выпустила одни из самых популярных в истории альбомов, в том числе «Dark Side of the Moon» и «The Wall», которые определили музыку 1970-х годов. По данным Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки, группа продала 75 миллионов пластинок в США, занимая по этому показателю 10-е место среди всех артистов.

Источник: InterMedia