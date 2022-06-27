Звёзды

Pink Floyd могут продать свое музыкальное наследие

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Музыканты Pink Floyd ведут тайные переговоры о продаже всего своего музыкального каталога.

Pink Floyd могут продать свое музыкальное наследие

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники из окружения группы, сумма сделки может составить рекордные 500 миллионов долларов. Официальный представитель группы Патрик Маккенна отказался комментировать слухи.

По данным издания, в шорт-листе потенциальных покупателей – Warner Music Group Corp., Sony Music Entertainment, BMG и ещё одна неназванная компания. При этом Sony и Warner уже владеют правами на часть музыки Pink Floyd. Речь идет о продаже каталога записей и песен, а также возможность создавать товары с символикой группы.

Британская рок-группа выпустила одни из самых популярных в истории альбомов, в том числе «Dark Side of the Moon» и «The Wall», которые определили музыку 1970-х годов. По данным Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки, группа продала 75 миллионов пластинок в США, занимая по этому показателю 10-е место среди всех артистов.

Источник: InterMedia

Метки:

Актуальные новости

Little Big спели про «Поколение отмены» и уехали из России

Little Big спели про «Поколение отмены» и уехали из России

Автор Эвелина Никанорова
На 49-м году жизни умер Юрий Шатунов

На 49-м году жизни умер Юрий Шатунов

Автор Эвелина Никанорова
Эмбер Хёрд напишет книгу, чтобы расплатиться с Джонни Деппом

Эмбер Хёрд напишет книгу, чтобы расплатиться с Джонни Деппом

Автор Эвелина Никанорова
Флоренс Пью снимется в новой адаптации романа «К востоку от рая»

Флоренс Пью снимется в новой адаптации романа «К востоку от рая»

Автор Эвелина Никанорова
Леа Сейду собирается отправиться на «Дюну»

Леа Сейду собирается отправиться на «Дюну»

Автор Эвелина Никанорова
Обложка первого комикса «Бэтмен» ушла с молотка за рекордную сумму

Обложка первого комикса «Бэтмен» ушла с молотка за рекордную сумму

Автор Эвелина Никанорова
Джонни Депп выпускает альбом с Джеффом Беком

Джонни Депп выпускает альбом с Джеффом Беком

Автор Эвелина Никанорова
Эд Ширан стал самым популярным артистом Великобритании

Эд Ширан стал самым популярным артистом Великобритании

Автор Эвелина Никанорова
Умер Регимантас Адомайтис

Умер Регимантас Адомайтис

Автор Эвелина Никанорова