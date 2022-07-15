Пинк ответила хейтерам новой песней

— Как женщину со своим мнением и бесстрашием высказать его, меня очень утомляет, что единственное, чем можно меня упрекнуть — это сказать, насколько я неактуальна, — говорит Пинк. — Я актуальна, потому что существую, и потому что я человек. Каждый актуален, и никто не может отнять мой голос.