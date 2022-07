Пинк ответила хейтерам новой песней

Пинк выпустила сингл «Irrelevant». В интервью Billboard певица рассказала, что на создание песни ее вдохновили политические события последних месяцев (в частности отмена Верховным судом США конституционного права на аборты), а также хейтеры в интернете, которым она решила ответить.

— Как женщину со своим мнением и бесстрашием высказать его, меня очень утомляет, что единственное, чем можно меня упрекнуть — это сказать, насколько я неактуальна, — говорит Пинк. — Я актуальна, потому что существую, и потому что я человек. Каждый актуален, и никто не может отнять мой голос.

Все доходы от трека будут направлены на поддержку организации по защите интересов избирателей When We All Vote, созданную Мишель Обамой.

