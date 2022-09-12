Pixar снимет продолжение «Головоломки»

Студия Pixar работает над сиквелом анимационного фильма «Головоломка». Об этом было официально объявлено на выставке Disney D23 Expo 9 сентября 2022 года.

Проект в настоящее время находится на ранней стадии производства и выйдет на экраны летом 2024 года. Келси Манн («Центр вечеринки») выступит в роли режиссера, автор первой «Головоломки» Мег ЛеФов пишет сценарий, а Марк Нильсен будет продюсером.

Главной героиней мультфильма 2015 года (получившего «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и множество других кинонаград) была девочка Райли, а основной сюжет разворачивался в ее голове, где действовали разные эмоции. По словам авторов сиквела, в нем появятся новые эмоции, так как Райли выросла и стала подростком.

Источник: InterMedia