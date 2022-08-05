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Пятый сезон «Фарго» снимут осенью

Автор Эвелина Никанорова
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Съемки пятого сезона сериала «Фарго» начнутся осенью 2022 года. Об этом представители телеканала FX рассказали во время летнего пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков.

Пятый сезон «Фарго» снимут осенью

Основанный на одноименном классическом фильме братьев Коэнов, сериал фокусируется на историях о жадности, преступности, скандалах и просто глупости, которые связаны с городом Фарго, Северная Дакота. У каждого сезона своя собственная самостоятельная сюжетная лини и новый актерский состав. Как сообщается, действие пятого сезона будет происходить в 2019 году и посвящено двум вопросам: «Когда похищение ребенка не считается похищением?» и «Что, если твоя жена — не твоя жена?».

Источник: InterMedia

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